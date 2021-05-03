Bitcoin fiyatı bugün bu düzeyleri görebilir!

Başarılı varsayımlara imza atan ünlü analist Aayush Jindal’a nazaran, Bitcoin fiyatı 58.500 dolarlık direnci kırabilir ve güçlü bir ralli başlatabilir.

Bitcoin fiyatı istikrarlı bir artışa başladı ve 56.500 dolarlık direnç bölgesini kırdı.

Fiyat şu anda 56.000 dolar düzeyinin ve 100 saatlik kolay hareketli ortalamanın epeyce üzerinde süreç görüyor.

BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde 56.800 dolara yakın takviyeyle oluşan değerli bir yükseliş eğilimi çizgisi var (Kraken’den gelen data akışı).

Analiste nazaran parite, yakın vadede 58.500 dolar direnç bölgesini temizlerse güçlü bir ralli başlatabilir.

Analist: Bitcoin fiyatı 58.500 dolarlık direnç bölgesini temizlerse güçlü bir ralli başlatabilir

Bitcoin fiyatı 58.500 dolarlık direnci temizleyemedi ve daha düşük düzeyde düzeltildi. BTC, 57.000 dolar düzeyinin altında süreç gördü, lakin 100 saatlik kolay hareketli ortalamanın epey üzerinde kaldı. 56.112 dolar civarında bir düşük düzey oluştu ve fiyat son vakitlerde yeni bir artışa başladı. Daha sonra, 56.500 dolar ve 57.000 dolar direnç düzeylerinin üzerinde bir kırılma oldu.

Bitcoin fiyatı, aşağı hakikat hareketin %50 Fib geri çekilme düzeyinin üzerinde, 58.550 dolardan 56.112 dolara kadar yükseldi. Şu anda BTC, 56.000 dolar düzeyinin ve 100 saatlik kolay hareketli ortalamanın çok üzerinde süreç görüyor. BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde 56.800 dolara yakın takviyeyle oluşan değerli bir yükseliş trendi çizgisi de var.

İşte Bitcoin fiyatının bugün ziyaret edebileceği düzeyler

Parite şu anda 58.550 dolardan 56.112 dolara olan aşağı hakikat hareketin %76.4 Fib geri çekilme düzeyinin çabucak üzerinde konsolide ediyor. Yukarı tarafta birinci büyük direnç analiste nazaran, 58.500 dolar düzeyine yakın. 58.500 doların üzerinde başarılı bir kırılma analiste nazaran, güçlü bir rallinin suratını belirleyebilir. Belirtilen durumda analiste nazaran, boğalar için birinci maksat 60.000 dolar olabilir. Onlar için bir sonraki kilit nokta analiste nazaran, muhtemelen 62.000 dolar olabilir.

Bitcoin fiyatı 58.500 dolarlık direnci geçemezse analiste nazaran, bir defa daha düşüşü düzeltebilir. Olumsuz istikametteki birinci takviye, 57.500 dolar düzeyine yakın. Birinci temel takviye analiste nazaran, 57.000 dolar düzeyine ve trend çizgisine yakın. Trend çizgisinin altındaki aşağı taraflı bir kırılma analiste nazaran, 56.000 dolarlık dayanak ve 100 saatlik kolay hareketli ortalamanın test edilmesini gerektirebilir.

Saatlik MACD: BTC/USD paritesi için MACD artık yükseliş bölgesinde sürat kazanıyor.

Saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi): BTC/USD paritesi için RSI 50 düzeyinin hayli üzerindedir.

Esas Dayanak Düzeyleri: 57.500 dolar, akabinde 57.000 dolar.

Ana Direnç Düzeyleri: 58.500 dolar, 60.000 dolar ve 62.000 dolar.

İşte Aayush Jindal’ın başarılı varsayımları

Ünlü kripto para analisti Aayush Jindal, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Chanlink ve birçok altcoin’de başarılı taknik tahlillere imza atan bir isim. Aayush Jindal, birçok kripto para için kritik düzeyleri muvaffakiyetle belirlediği bir geçmişe sahip. Usta analist, kısa müddet evvel BTC’nin 28.500 dolara kadar yaşadığı düşüşü de gerçek öngördü. Ayrıyeten analist, BTC’nin geçtiğimiz haftalardaki fiyat hareketlerini de başarılı bir formda öngördü.