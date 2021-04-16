Bitcoin'de son durum

Analistlere göre satış dalgasını, kar realizasyonları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto varlıkları "spekülasyon aracı" diye nitelendirdiği konuşmasının ardından geldi. Washington Ekonomi Kulübü'nde soruları yanıtlayan Powell, genel olarak halkın kripto varlıkları, ABD dolarında olduğu gibi, ödeme aracı olarak kullanmadıklarına dikkat çekerek, bu nedenle bu varlıkların daha çok spekülasyon için kullanıldıklarını vurguladı.

Son 24 saat içinde 62,208.96 ve 63,821.67 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.31 düşüşle 62,434.88 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 8.02 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 173 milyar dolar düzeyine geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 0.47 düşüşle 2,462.34 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 19.45 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 286.98 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.45 düşüşle 522.77 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 29.75 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 81.55 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 249 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 46 birimin değeri düşerken, düşenlerden yedi birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,256 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 52.2sini Bitcoin, yüzde 12.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 211 milyar dolar düzeyindeydi.