banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim gecikirse gökten para mı yağacak?
Seçim gecikirse gökten para mı...
Silkinin kendinize gelin!
Silkinin kendinize gelin!
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Niye rahatsız oldular!
Niye rahatsız oldular!
banner376

Bitcoin'de son durum

Bitcoin, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde yükseldiği 64,863.10 dolarlık yeni zirveden, kripto para piyasalarına gelen satış dalgasıyla 62,000 dolar düzeyine döndü.

16 Nisan 2021 Cuma 11:10
Bitcoin'de son durum
banner337

Analistlere göre satış dalgasını, kar realizasyonları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kripto varlıkları "spekülasyon aracı" diye nitelendirdiği konuşmasının ardından geldi. Washington Ekonomi Kulübü'nde soruları yanıtlayan Powell, genel olarak halkın kripto varlıkları, ABD dolarında olduğu gibi, ödeme aracı olarak kullanmadıklarına dikkat çekerek, bu nedenle bu varlıkların daha çok spekülasyon için kullanıldıklarını vurguladı.

Son 24 saat içinde 62,208.96 ve 63,821.67 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.31 düşüşle 62,434.88 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 8.02 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 173 milyar dolar düzeyine geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 0.47 düşüşle 2,462.34 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 19.45 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 286.98 milyar dolara geriledi.

banner341
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.45 düşüşle 522.77 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 29.75 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 81.55 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 249 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 46 birimin değeri düşerken, düşenlerden yedi birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,256 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 52.2sini Bitcoin, yüzde 12.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 211 milyar dolar düzeyindeydi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Bitcoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Petrol Fiyatları 16.04.2021
Petrol Fiyatları 16.04.2021
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TCMB: Artık 'şahin' değilim
TCMB: Artık 'şahin' değilim
Döviz kurları
Döviz kurları
Bitcoin yeni zirveyi görerek 64 bin doları aştı
Bitcoin yeni zirveyi görerek 64 bin doları aştı
TCMB PPK toplantısı bugün: Zarfa değil mazrufa bak!
TCMB PPK toplantısı bugün: Zarfa değil mazrufa bak!
Petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor
Petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim