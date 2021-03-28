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Bitcoin (BTC) fiyatının her hareketini bildi: Efsanevi analistten yeni BTC tyahmini

Peter Brandt, Bitcoin fiyatı için %260 yükseliş sinyali verdi.

28 Mart 2021 Pazar 20:10
Bitcoin (BTC) fiyatının her hareketini bildi: Efsanevi analistten yeni BTC tyahmini
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Efsanevi yatırımcı Peter Brandt, Bitcoin’in 2013 ve 2017 yıllarındaki parabolik yükselişini aylar önceden başarıyla tahmin etmişti. Brandt buna ek olarak 2018 yılında başlayan ve neredeyse 2 yıl süren ayı piyasasını da günü gününe tahmin ederek kripto para sektöründe tam olarak devleşti. Ünlü ismin yeni BTC tahmini ise yükselişin ilerleyen günlerde de süreceğine işaret ediyor.

Bitcoin Buradan %260 Yükselebilir

Brandt, Real Vision Finance ile gerçekleştirdiği röportajında Bitcoin fiyatının 56.000 dolar seviyesinden yükselmeye devam ederek %260’lık bir performans sergileyeceğini ifade etti. Tecrübeli analist, logaritmik grafiğe göre Bitcoin fiyatının şu an asıl büyük hareketinin öncesinde olduğunu belirtti.

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“Bence şu an bitcoin’in 2017 yılında birkaç ay yerinde sayıp en büyük yükselişini yaptığı orta noktadayız. eğer bu doğruysa bitcoin fiyatının 200.000 dolar üzerine çıkması mümkün olabilir.”

Brandt, Bitcoin’in bu seferki fiyat yükselişinin ise eşi benzeri görülmeyen bir gelişme olduğunu belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle Bitcoin iki veya üç yılda gerçekleştireceği yükselişi 1 yıldan kısa sürede gerçekleştirdi. BTC’nin meteorik yükselişine dikkat eden herkesin tarihe yaşanırken tanıklık ettiğini ifade eden analist, bunun hayat boyu 1 kere gelecek fırsatlardan olduğunu belirtti.

Bitcoin’in kısa sürede üç kere parabolik yükseliş elde ettiğini ifade eden analist, bunun hiçbir piyasada yaşanmadığını da vurguladı. Analiste göre 10 yıllık sürede bu kadar fazla yükseliş daha önce tarihte görülmedi ve bir daha da görülmeyebilir.

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Son Güncelleme: 28.03.2021 20:19
Anahtar Kelimeler:
BitcoinBtcPeter Brandt
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