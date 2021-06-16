Biden-Putin bugün görüşüyor. FED toplantısı bu akşam. Piyasalar temkinli!

G7 ve Nato zirvesi, özelinde de Erdoğan-Biden görüşmesi artık geride kalırken, Türk mali piyasaları dün günü olumsuz bir şekilde tamamladı.

USDTRY kuru, hatırlanacağı üzere, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, faiz konusunda TRT ekranlarında yaptığı açıklama ile 8,88 seviyesine kadar ilerlemişti. Akabinde, S400 konusunun çözüleceği beklentisi, hatta çözüldüğü dedikodusu ile 8,28 seviyesine varan bir geri çekilme kaydetse de, dün gün içinde yeniden 8,60 seviyesine yelken açtı.

USDTRY kurunda, mevcut beklentiler ve ekonominin geçtiği darboğazı bir ara getirdiğimizde, duruşumuz aslında pek de değişmediği ve riskleri halen daha yukarı yönlü görmeye devam ettiğimiz söylemek gerekiyor.

Dün hisse senedi piyasası, USDTRY kurunun kazanımlarını geri vererek sert bir yükseliş yaşamasına paralel, sabah saatlerinde sert bir satış baskısına maruz kalsa da, günün ikinci yarısında tablo bir nebze de olsun değişti. Özelinde, piyasalarda, tıpkı Nato Zirvesi öncesi S400 konusunda mutabakat sağlandığı haberi gibi, bu sefer de ABD'de görülen Halkbank davası ile ilgili bir uzlaşı olduğuna ilişkin bazı söylentiler, endekste düşüşü durdurdu.

Bu minvalde, Halkbank hisseleri günü %6 yükselişle tamamlarken, BİST100 endeksi de kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü %0,8 oranında düşüşle tamamladı. Dedikodu mekanizmasının son dönemlerde etkili olmaya başladığını görüyoruz. Halkbank konusunda bir mutabakat olmadığı bizzat Banka tarafından dile getirildi!

G7 ve NATO Zirvesi'nin ardından dün ABD-AB Zirvesi düzenlendi. ABD ile AB, uçak (Airbus-Boeing) sübvansiyonları konusundaki yaklaşık 17 yıllık ihtilaflarında, aralarındaki ilişkileri zedeleyen bir dizi Trump dönemi tarifelerini beş yıl süreyle askıya alarak bir ateşkes üzerinde anlaştılar.

ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Biden'ın göreve başlamasından bu yana ilk görüşmelerini, Cenevre'de, göl kıyısı bir villada, yaklaşık 5 saat süreceği öngörüsü ile başlıyor. Zirve öncesinde, büyük anlaşmazlıklar nedeniyle herhangi bir atılım için beklentilerin oldukça düşük olduğunu itiraf edelim. Bölgesel konular, siber saldırıdan, ABD seçimlerine müdahale ve Ukrayna'ya kadar uzanan büyük sorunların varlığı kabul edilse de, her iki taraf da, görüşmenin daha büyük ve öngörülebilir bir yol açacağını umduklarını söylediler. Görüşmenin, bir noktada, G7 ve Nato zirvesinde olduğu üzere Çin'e odaklı geçeceğini tahmin ediyoruz.

Bugün takvim açısından önemli bir gün. FED'in kritik FOMC toplantısı öncesinde piyasalarda bir miktar da olsun gerginlik söz konusu. Piyasalar, enflasyon konusunun her ne kadar geçici nedenlere bağlansa da (örneğin uçak biletlerinde yaşanan fahiş artışlar...) FED'in politika duruşunu biraz da olsa sıkılaştırma sinyali verebileceğinden endişe duyuluyor.

Piyasalar, gece geç saatlerde sonuçlanacak toplantı sonrası, Başkan Powell'ın basın toplantısını büyük bir heyecanla takip edeceklerdir. FED'in bilanço büyüklüğünün 8 trilyon dolara dayandığı ve çekirdek enflasyonun son 28 yılın zirvesine çıktığı bir ortamda, acaba FED üyeleri halen daha enflasyon tehdidini 'geçici' olarak nitelendirmeye devam mı edecek, yoksa rahatsızlığını belirterek kulaklardan fışkıran likiditenin yavaş yavaş azaltılacağı yönünde ipuçları mı vermeye çalışacak. Bunu hep birlikte bu akşam anlayacağız.

TCMB, dün akşam, Türk Lirası karşılığında Çin Yuanı ile yapılan swap (takas) anlaşmasının detaylarını açıkladı. Bu anlaşmanın TCMB'nin net döviz pozisyonunu değiştirmediği not düşmek gerekiyor. Bu arada, FED ardından yarın sonuçlancak TCMB'nin olağan faiz toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Bununla birlikte, politika metnindeki ibarelerde değişiklik olup olmayacağı dikkatle izlenecek.

Dün Türkiye'de 1 günde 1,2 milyon kişi aşılanarak rekor kırıldı. Aşılanma sürati, tablonun devam edeceği görüşünden hareketle, geç de olsa, turizm, ulaştırma, yeme-içme ve eğlence sektöründe yeniden hareketliliğe neden olabilir.

Aşılanma hızının dünya genelinde de süratli bir şekilde devam ettiği düşünülürse, Brent cinsi petrolün de bu sabah 75 dolar seviyesine dayanmasını da yadırgamamak gerekiyor. Hatırlanacağı üzere, sene başı büyük bir heyecanla girdiğimiz gümüş pozisyonumuz, geçen 6 aylık zaman diliminde bizlere istediğimiz getiriyi veremeyince, petrol piyasasındaki hareketten faydalanmak adına ABD borsası Nasdaq'da işlem gören XLE (enerji ETF) satın alarak geçen hafta portföy değişikliğine gitmiştik. Dün Goldman Sachs'da benzer bir şekilde, petrolün 100 dolar olma ihtimalini göz ardı etmediklerini söylediler.