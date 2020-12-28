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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 13:00
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,68 artışla 398,18 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,67 artışla 13.813 oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kazancıyla 5.554 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 artışla 8.183 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,95 yükselişle 22.344 puanda bulunuyor.

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İngiltere'de ise borsalar Noel tatiline devam ediyor. Bugün birçok piyasa işleme açılsa da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların çokluğu nedeniyle düşük hacimli bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 1,2230 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve Avrupa Birliği ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkilerini belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

Bugün, ABD'de açıklanacak aralık ayı Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler hafta genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve perşembeden itibaren yılbaşı tatilleri nedeniyle borsaların kapalı olacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
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