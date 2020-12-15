Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 391 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 13.284 puan oldu.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.516 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.534 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.108 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 21.708 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,2142 seviyesinden işlem görüyor.