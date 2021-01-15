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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

15 Ocak 2021 Cuma 13:30
Asya borsaları karışık seyretti
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ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı verilerinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından New York borsasındaki satış ağırlıklı seyir, bugün Asya borsalarına da taşındı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyecekleri açıklaması ve ABD'de başkanlığa seçilen Joe Biden'ın yeni destek paketine ilişkin verdiği detaylar da yatırımcıların odağında yer alan diğer konular oldu.

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Öte yandan Çin Merkez Bankası'ndan bugün yapılan açıklamada, yuanın değer kaybetmesi ya da kazanmasının sürdürülebilir olmadığı, dalgalanmaların normal sınırlar içinde kalacağı belirtilirken, "Varlık fiyatlarındaki büyük dalgalanmaları makro ihtiyati politikalar yoluyla engelleyeceğiz. Global risklere karşı da uyanık olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Gelişmelerin ardından, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.566 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 28.519 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 103,7 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 49.144 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 28.574 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 kayıpla 3.086 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya BorsalarıFedÇin
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