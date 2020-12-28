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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 09:32
Asya borsaları karışık seyretti
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ABD'de 900 milyar dolarlık teşvik paketinin onaylanması ve Avrupa Birliği ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşması sonrası gündemin en önemli iki maddesi rafa kalktı.

Rahatlayan gündemin yanı sıra Noel tatilini yılbaşı tatiliyle birleştiren yatırımcılar dolayısıyla pay piyasalarında genel olarak düşük hacimli bir seyir beklenirken, Asya borsaları da karışık seyretti.

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Çin tarafında geçen hafta tekel karşıtı soruşturma açılan Alibaba Group, hisse geri alım miktarını 6 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkardığını duyurdu. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.389 puan oldu.

Japonya'da açıklanan kasım ayı sanayi üretiminin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artarak 26.854 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 103,5 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 47.306 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.809 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 gerilemeyle 26.308 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
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