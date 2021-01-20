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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 11:17
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
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Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) bugün 1 yıl vadeli gösterge faiz oranını yüzde 3,85'te sabit bırakmasının ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 0,5 artarak 3.583 puan oldu.

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Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,4 düşüşle 28.523 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 103,8 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 49.516 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 29.920 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,7 primle 3.115 puandan kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
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