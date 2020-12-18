Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), dün başlayan ve bugün sona eren para politikası kurulu toplantısında, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmeme kararı aldı.

Parasal gevşeme çerçevesini daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmek için atılacak adımlar üzerinde çalışmaya başlayacağını ve bulguları gelecek yılın mart ayında yayınlayacağını bildiren banka, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını karşısında finansmanı desteklemeye yönelik geliştirdiği özel finansman programlarının uygulama süresini de 6 ay uzatarak son tarihi Eylül 2021 olarak revize etti.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmanın zaman alacağını ancak bu hedefe varma konusundaki taahhütlerini değiştirmeyi düşünmediklerini vurgulayarak, "COVID-19'un fiyatlar üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. Faiz eğrisi yönetimi ve varlık alımı gibi çeşitli adımları değerlendirecek, gerekirse daha fazla gevşemekte tereddüt etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyon ekimde yıllık yüzde 0,9 ile beklentiler doğrultusunda geriledi.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak günü 26.763 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 103,4 seviyelerine yükseldi.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.395 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselerek 2.772 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 46.746 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 26.420 puanda seyrediyor.