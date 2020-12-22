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Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

22 Aralık 2020 Salı 09:49
Asya borsaları geriledi
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Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,2 değer kaybederek 3.379 puan oldu.

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Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 26.362 puanla 8 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 1,1 azalışla 26.421 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 103,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 45.355 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 26.032 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 kayıpla 2.742 puanda seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
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