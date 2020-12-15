Asya borsaları geriledi

Japonya'da Başbakan Yoshihide Suga, ülke çapındaki seyahat desteklerine iki hafta ara verildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2 düşüşle 26.688 puandan tamamladı.Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 104,1 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.367 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 46.124 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 26.206 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.757 puandan kapandı.