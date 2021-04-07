Altın ve Gümüş: Yer altında biriken enerji misali...

Türk mali piyasaları, bariz bir nedeni olmasa da, dünkü günü hafif çapta satışlarla tamamladı. Kuvvetle muhtemel, yabancı yatırımcıların swap dönüşleri, TL varlıklardan çıkışın da devam etmesine neden oluyor.

Hatırlanacağı üzere, geçen hafta 6,6 milyar dolar swap, 1,9 milyar dolar ise hisse ve tahvil piyasalarından yabancı çıkışı görmüştük.

Bankacılık endeksi, son 13 haftada değerinin 1/3 kaybetti! Endeksinin yavaş yavaş aşırı satım bölgesine yaklaşması nedeniyle takibe aldığımızı da not etmek gerekiyor.

Haftabaşı, olumsuz enflasyon verisine rağmen 8,1 seviyesine gerileyen USDTRY kuru, dün günü ağırlıklı olarak 8,15 seviyesinin etrafında tamamladı.

Borsa ana endeksi günü %1,5 oranında kayıpla tamamlarken, 5 yıl vadeli CDS primi, Ağbal şoku ardından 300 baz puandan 480 baz puana kadar fırlaması ile dün kademe kademe gevşeyerek 431 puan değerini aldı.

İçeride durum temkinli bir şekilde 15 Nisan PPK toplantısını beklerken, küresel piyasalarda ise temkinli iyimser bir hava hakim. Biden’ın trilyonlarca dolar büyüklüğünde altyapı projeleri büyümeyi teşvik edeceğinden, borsalara da aradığı yakıtı sağlamış oluyor.

ABD borsaları haftabaşı rekor kırmaları ardından dünü dinlenerek geçirdi. Risk iştahındaki iyileşme paralelinde, güvenli liman ihtiyacı azalınca, DXY’nin değer kaybetmesine paralel, EURUSD paritesi 1,16 yolculuğuna çıkamadan yönünü yukarıya çevirerek 1,1880 ile son iki haftanın zirvesine yükseldi.

ABD’nin artan bütçe açıkları ve beraberinde teşvik paketleri kamu finansmanı üzerinde baskı kurması, borçlanma ihtiyacının artmasına paralel doların elini zayıflatmaya devam ediyor. Çarpıcı bir örnek olması bakımında, okuduğumuz raporlarda, küresel merkez bankalarının rezervleri içinde doların payı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu bağlamda, kıymetli madenler yer altında biriken enerji misali, minik adımlarla da olsun zemin yoklamaya devam ediyor. Altının 1,677 seviyesinden sekmesi ile dün ara bir direnç olan 1,745 seviyesini bir daha test etti. Yükselişin başlaması için 1,745 seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Aranan motivasyon yakında bulunacaktır (bakınız grafik).

Benzer bir şekilde, gümüş de, dün 25,30 seviyesini test ederek teknik formasyonda hedeflediğimiz seviyeye geldi. Bugünlerde 25,30 seviyesinin üzerinde olası bir gecelik kapanış, topun gümüş yatırımcısının sahasına geçtiği anlamına gelecektir (bakınız grafik).

Dünden kalan haber akışında, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konsey Başkanı Michel ile bir araya geldi. Leyen’in Twitter hesabından yayımladığı mesajın tonu olumlu olmakla birlikte, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda da mutabakata varıldı.

IMF dün bahar raporunu yayımladı. Dünya için 2021 yılında büyüme tahmini %6’ya revize edilirken, Türkiye için büyüme tahminlerini bu yıl için %6 önümüzdeki yıl için ise %3,5 seviyesinde tuttuldu.

Yeni gün başlangıcında, risk iştahının bir nebze de olsun kırılarak güne başladığını görüyoruz. Asya borsalarında Kore ve Japoya borsaları hafif de olsa artıda işlem görürken, Çin ve Hong Kong borsası hafif ekside. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde de hafif kırmızılar ile yeşiller arasında kararsız bir seyir var.

Samsung, ilk çeyrek karının muhtemelen akıllı telefonların ve TV'lerin hızlı satışlarına bağlı %44 arttığını söylerken, CVC Capital Partners, Toshiba’daki çoğunluk hissesi için 20 milyar dolarlık bir teklif düşündüğünü söyledi.

Makroekonomik takvimde bugün Avrupa’da açıklanacak PMI verileri, Türkiye'de Hazine nakit dengesi, gece geç saatlerde ise, FED’in bir önceki toplantısına ilişkin tutanaklar takip edilebilir.