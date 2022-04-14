banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Altın son bir ayın zirvesine yakın seyrediyor
Yarın Çalışma Dairesi'nde grev var!
Nöbetçi Eczaneler
Koronavirüs bir can daha aldı!
Son Dakika
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem
banner404

Altın son bir ayın zirvesine yakın seyrediyor

Altın, tüm dünyada hızlanan enflasyon ve Ukrayna savaşının desteklediği taleple son bir ayın zirvesine yakın seviyelerden işlem görmeye devam ediyor.

14 Nisan 2022 Perşembe 09:44
Altın son bir ayın zirvesine yakın seyrediyor

Altın, Ukrayna savaşı ve hızlanan enflasyon artışı nedeniyle güvenli varlıklara gelen talep ile bir ayın zirvesine yaklaştı.

Değerli metal, Asya piyasasında altıncı seansta da yükselerek Kasım ayından bu yana en uzun serisini gerçekleştirmesi sonrası bir miktar geriledi.

banner341
Ukrayna’nın Donbas bölgesinde yeni Rus saldırılarını karşılaması ve ABD’nin 800 milyon dolarlık silah yollama kararı alması sonrası savaşın sonra ereceğine dair çok fazla işaret görünmüyor.

Bu haftanın en çok dikkat çeken konusu ABD’de Mart enflasyonunda yaşanan sıçrama oldu ancak çekirdek tüketici enflasyon hızında bir miktar yavaşlama gözlendi.

Fed guvernörü Christopher Waller Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin agresif bir sıkılaşmayla başa çıkabileceğini söyleyerek önümüzdeki ay yapılacak toplantıda yarım puanlık faiz artışına olan desteğini yineledi.

“ABD tahvil getirilerinde yaşanan artış altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturabilir fakat aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalması Fed’in agresif sıkılaşma görüşünün şimdiden fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyor” diyen IG Asia Pte Stratejisti Yeap Jun Rong, “Jeopolitik tarafta yaşanması olası tansiyon yükselmeleri güvenli varlıklara olan talebin artmasına neden olabilir dolayısıyla genel trend yukarı yönlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Altın Son Bir Ayın Zirvesine Yakın Seyrediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Döviz kurları güne nasıl başladı?
Döviz kurları güne nasıl başladı?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Döviz Kurları
Döviz Kurları
Dolar 14,76 TL’den, Sterlin 19,28 TL’den işlem görüyor
Dolar 14,76 TL’den, Sterlin 19,28 TL’den işlem görüyor
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Günlük döviz kurları
Günlük döviz kurları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim