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Altın fiyatlarında sular duruldu

Kısa bir süre önce hızla yükselişe geçen altın fiyatları, dengeleri değiştirmişti. Uzmanlar ay sonunda çeyrek altının 900’lü seviyelere geleceğini işaret ederken gram altının ise 550 lira civarlarında duracağını açıklamıştı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:42
Altın fiyatlarında sular duruldu
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24 Mayıs itibariyle altın fiyatlarına bakılacak olursa; gram altın fiyatı 507,89 TL olurken satış fiyatı 508,16 TL oluyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 816,00 TL – satış fiyatı 833,00 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın değer kaybetmeden devam ederken gram altın ise %0,17 oranında bir düşüş yaşadı. 820’li seviyeleri aşan çeyrek altın fiyatları ise vatandaşı isyan ettirdi.

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Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.341,00 TL olurken, satış fiyatı 3.391,00 TL oldu.

Yarım altın alış fiyatı 1.623,00 TL – satış fiyatı 1.676,00 TL olarak tablolara işlendi.

Ons altın alış fiyatı 1.882,44 $– satış fiyatı 1.882,79 $ oldu.

22 ayar bilezik alış fiyatı 457,02 TL – satış fiyatı 488,70 TL olarak fiyatları belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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