Altın fiyatlarında sular duruldu

24 Mayıs itibariyle altın fiyatlarına bakılacak olursa; gram altın fiyatı 507,89 TL olurken satış fiyatı 508,16 TL oluyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 816,00 TL – satış fiyatı 833,00 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın değer kaybetmeden devam ederken gram altın ise %0,17 oranında bir düşüş yaşadı. 820’li seviyeleri aşan çeyrek altın fiyatları ise vatandaşı isyan ettirdi.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.341,00 TL olurken, satış fiyatı 3.391,00 TL oldu.

Yarım altın alış fiyatı 1.623,00 TL – satış fiyatı 1.676,00 TL olarak tablolara işlendi.

Ons altın alış fiyatı 1.882,44 $– satış fiyatı 1.882,79 $ oldu.

22 ayar bilezik alış fiyatı 457,02 TL – satış fiyatı 488,70 TL olarak fiyatları belirlendi.