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Altın fiyatları son dakika sarpa sardı!

Gram altın büyük şokta! Bunun bir tık üstü yok! 4 Mayıs itibariyle tablolara bakıldığında ise çeyrek altının dorukta; gram altının ise yükselmeye başladığı resmen görüldü. Açıklanan altın maliyetlerinin hemen arttan vatandaşlar "Bunun bir üstü yok" gibi bir hayli yorumda bulundular. Yalnızca 24 saat içerisinde büyük bir yükselişe uğrayan altın maliyetleri ağızların açık kalmasına neden oldu. Tam kapanmadan dolayı altın fiyatlarının düşeceğini düşünenler ise büyük bir yanılgıya girdi. Giderek yükselene altın fiyatlarının her ne kadar alım ve satımı az olsa bile bu kadar yükselmesinin başka sebepleri olduğu da uzmanlar tarafından açıklandı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

04 Mayıs 2021 Salı 09:11
Altın fiyatları son dakika sarpa sardı!
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KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 artışla 477,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 773,00 lira, Cumhuriyet altını 3.165,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,17 yükselişle 477,20 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 474 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 473 bin 600 lirayı, en yüksek ise 474 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 474 bin liradan tamamladı.

MKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 164 milyon 834 bin 732,69 lira, işlem miktarı ise 351,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 181 milyon 567 bin 483,19 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Küresel toparlanma umutlarının artışıyla değerli metallere gelen alımlarla altının ons fiyatı da 11,795 doları aşarak 1,800 dolar sınırına kadar yükseldi.

Piyasalarda tedarik sorunlarına ilişkin kaygıların da artmasıyla hızla tırmanarak, geçen haftanın son işlem gününde tarihinde ilk kez ons başına 3,000 doları aşarak 3,011.62 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanan paladyum da, döndüğü 2,950 dolar düzeyinden yeniden 3,000 dolar sınırına tırmandı.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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