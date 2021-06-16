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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Altın fiyatları ne kadar oldu?

16 Haziran 2021 güncel altın fiyatları..

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:41
Altın fiyatları ne kadar oldu?
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Altın fiyatları hafta başında aşağı yönlü hareket ederken, piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme başta olmak üzere gerçekleştirdiği ikili temaslar sonrası altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki Çeyrek altın, yarım altın, ata altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Haziran 2021 güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 510,10 liradan alınıyor, 510,20 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 828,00 liradan alınıyor, 841,20 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın bugün 1.860,58 liradan alınıyor, 1.860,90 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3.304.00 liradan alınıyor, 3.352.204 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.655,00 liradan alınıyor, 1.682,00 liradan satılıyor.

REŞAT ALTINI

Reşat altın 3.336,47 liradan alınıyor, 3.384,95 liradan satılıyor.

ATA ALTIN

Ata altını 3.355,00 liradan alınıyor, 3.405,00 liradan satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 639,50 liradan alınıyor, 466,50 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, çarşamba akşamı açıklanması beklenen Fed faiz kararı öncesinde güçlenen doların da etkisiyle son bir ayın en düşük seviyelerini gördü.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 506,9 liradan tamamlamıştı.

Haziran başında 527 TL'ye yükselerek Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyelerini gören altının gram fiyatı, küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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