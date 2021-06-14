Altın fiyatları kritik sınırın altına geriledi

525 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları yeni haftaya 498 TL seviyelerinden giriş yaptı. Çeyrek altın ise 827 TL üzerinden işlem görüyor.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi: "Dolar kuru Cuma kapanışına yakın bir noktadan haftaya başlarken, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde de net bir yön tayin edilebilmiş değil, 8,30 kur için destek konumunda…

BIST 100 Endeksi 1465 seviyesinde direnç ile karşılaşmaya devam ediyor. Bu sabah yurtdışı borsalar karışık bir seyir izliyor.

Endeksin ise haftaya yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Nato Zirvesi’nden gelecek haberler takip edilecek. Endekste 1465 sıkışma direncine işaret ettiğinden, kalıcı olarak aşılması yükselişin ivme kazanması açısından önemli.

1470 ve 1492 ise direnç konumunda. 1450 ve 1437 destek seviyeleri olup, endekste kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan mevcut trade amaçlı pozisyonlar korunabilir görüşündeyiz.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,50 seviyesi altında kalabilmesi önemli. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk priminde ılımlı gevşeme devam ediyor, eurobond piyasasında kısmi olumlu seyir sürebilir. TL tahvillerde ise PPK kararı öncesinde enflasyon görünümü ile düşüş potansiyeli sınırlı.

Dolar endeksi 90,50 seviyesi civarında, Fed toplantısı öncesinde doların kısmi toparlanma çabası var. EUR/USD paritesinde 1,20 ve 1,2060 izlenecek destekler.

GBP/USD paritesinde 1,4250 direnç konumunda. G7 zirvesinden gelen mesajlar etkili olmakta. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde yataya yakın bir seyir var, içeride dolar kurunda 8,50 ve euro kurunda da 10,25 izlenecek dirençler.

Öte yandan bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,95 kazançla 1.460,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.432,64, en yüksek 1.464,49 puanı gördü.

Altın ve dolar geriledi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya, , Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3 bin 346 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 3,14 değer kaybederek 8,4000 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,67 azalışla 10,1700 lira oldu.

Geçen hafta 12,3320 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,83 kayıpla 11,8600 liraya indi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,35 kayıpla 9,3430 liradan kapandı.