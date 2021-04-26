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Altın fiyatları FIRLADI!

Altın haftanın ilk iş gününe dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yükselişle başladı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 10:02
Altın fiyatları FIRLADI!
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GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 26 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk işlem gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Peki, bugün gram altın fiyatları ne kadar? Hemen belirtelim ki saat 06.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 478 lira alış ve 485 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi güne yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 06.30'da kaydedilen güncel verilere göre çeyrek altın771 lira alış ve 778 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Öte yancan başta Cumhuriyet altını olmak üzere diğer altın fiyatları da güne yükselişle başladı. İşte diğer altın fiyatlarında son durum:

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

481,95

482,03

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.780,50

1.780,76

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.084,49

3.142,83

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YARIM ALTIN FİYATI

1.537,42

1.576,23

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.084,49

3.142,83

ATA ALTIN FİYATI

3.123,03

3.203,73

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

263,07

316,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

433,22

463,98

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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