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Altın fiyatları bugün ne kadar?

1 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...

01 Eylül 2021 Çarşamba 12:56
Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 483,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 485 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 483,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3.240 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.811 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD ve Avrupa tarafında artan enflasyon endişesi ile Asya'da ekonomik toparlanmaya ilişkin tereddütlerin varlık fiyatlarında yön arayışını beraberinde getirdiğini bildirdi.

Bugün açıklanacak ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarındaki düşüşte önemli rol oynadığını belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 483 lira 30 kuruşken satışı ise 483 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 788 lira satış fiyatı 793 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 1 Eylül güncel altın fiyatları…

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Ons

Alış: 1.811,31 dolar

Satış: 1.811,50 dolar

Gram

Alış: 483,30 lira

Satış: 483,50 lira

Çeyrek

Alış: 788,57 lira

Satış: 793,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.209,00 lira

Satış: 3.240,00 lira

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