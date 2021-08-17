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Altın fiyatları bugün ne kadar?

17 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları...

17 Ağustos 2021 Salı 10:36
Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 487,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 486,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 487,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını da 3.277 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.794 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları sonrası ekonomik toparlanmanın sekteye uğrayabileceği endişesiyle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik açıdan 1.790 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 487 lira 30 kuruşken satışı ise 487 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 797 lira satış fiyatı 802 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 17 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

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Alış: 1.794,31 dolar

Satış: 1.794,50 dolar

Gram

Alış: 487,30 lira

Satış: 487,50 lira

Çeyrek

Alış: 797,57 lira

Satış: 802,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.243,00 lira

Satış: 3.277,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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