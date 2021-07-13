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Altın fiyatları bugün ne kadar?

13 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları..

13 Temmuz 2021 Salı 11:29
Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 502 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,35 altında 501,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlayarak saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 502,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını da 3.365 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.811 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, bunun da altının ons fiyatındaki yükselişi sınırladığını kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.815 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 502 lira 30 kuruşken satışı ise 502 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 820 lira satış fiyatı 825 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 13 Temmuz güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.811,31 dolar

Satış: 1.811,50 dolar

Gram

Alış: 502,30 lira

Satış: 502,50 lira

Çeyrek

Alış: 820,57 lira

Satış: 825,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.333,00 lira

Satış: 3.365,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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