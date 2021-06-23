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23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Altın fiyatları bugün ne kadar?

23 Haziran 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları..

23 Haziran 2021 Çarşamba 10:15
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 488 TL, satış 493 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 511 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 798 TL, satış 815 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 845 TL. 30 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

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Cumhuriyet altını, alış 3.288 TL, satış 3.321 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.443 TL. 122 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.597 TL, satış 1.629 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.690 TL.61 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.228 TL, satış 3.260 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.380 TL. 120 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.221 TL, satış 3.253 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.372 TL. 119 TL düşüş gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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