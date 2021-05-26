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Altın fiyatları bugün ne kadar?

26 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları..

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:16
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 519,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 516,5 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 9 kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 519,5 lirayı gördü. Gram altın saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 519,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 849 lira, Cumhuriyet altını da 3.470 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.906 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Teknik açıdan, ons altının 1.900 dolar üzerinde kalıcı olması halinde 1.920 ve 1.950 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 519 lira 10 kuruşken satışı ise 519 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 844 lira satış fiyatı 849 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 26 Mayıs güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.906,31 dolar

Satış: 1.906,50 dolar

Gram

Alış: 519,10 lira

Satış: 519,30 lira

Çeyrek

Alış: 844,57 lira

Satış: 849,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.443,00 lira

Satış: 3.470,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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