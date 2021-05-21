banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376
Flaş Haber
Girne'de korkutan kaza
Kapat

Altın fiyatları bugün ne kadar?

21 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları...

21 Mayıs 2021 Cuma 10:42
Altın fiyatları bugün ne kadar?
banner337

Altın piyasasında haftanın son gününde de geçtiğimiz günlerde yaşanan yukarı yönlü değişimin etkileri sürüyor.

Son dönemde yaşanan artışla birlikte 500 lira barajını aşan gram altın haftanın son gününde 505 lira seviyesinde işlem görüyor.

banner341
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın bugün 828 liradan alıcı buluyor.

Son dönemdeki artışla beraber 3 bin liranın üzerindeki konumunu iyice güçlendiren Cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 296 liradan satışa sunuluyor.

Ons altın dün 1.890 dolara kadar yükselse de Fed tutanaklarının ardından kazançlarını geri vererek 1.869,5 dolardan günü kapattı. Bugün ise tekrar yükselerek 1.876,26 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dün risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra yoğunlaşan veri gündemi takip edilecek.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güncel piyasa ve döviz haberleri 21/05/2021
Güncel piyasa ve döviz haberleri 21/05/2021
Petrol 65 dolar seviyesinde
Petrol 65 dolar seviyesinde
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti
Petrol yeniden 70 dolara ilerliyor
Petrol yeniden 70 dolara ilerliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim