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Altın fiyatları bugün ne kadar?

27 Nisan 2021 güncel altın fiyatları..

27 Nisan 2021 Salı 12:54
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 472,8 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 474,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 472,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını da 3.160 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.781 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerine neden olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının da altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Bugün, ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 472 lira 50 kuruşken satışı ise 472 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 770 lira satış fiyatı 775 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 27 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

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Alış: 1.781,31 dolar

Satış: 1.781,50 dolar

Gram

Alış: 472,50 lira

Satış: 472,80 lira

Çeyrek

Alış: 770,57 lira

Satış: 775,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.132,00 lira

Satış: 3.160,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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