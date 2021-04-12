Altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın
Gram altın fiyatları hemen her gün olduğu gibi bugün de ekonomi parametrelerini takip edenlerin yakın markajı altında. Saat 08.00'de kaydedilen verilere göre gram altın 454 lira alış ve 459 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın
Çeyrek altın fiyatları 12 Nisan saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 730 lira alış ve 746 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Spot altın
456,71
456,79
Altın/Ons ($)fiyatı
1.739,04
1.739,30
Cumhuriyet altını
2.922,96
2.978,24Yarım altın fiyatı
1.456,91
1.493,69
Ziynet altın fiyatı
2.922,96
2.978,24
Ata altın
3.011,70
3.087,71
14 ayar bilezik
249,49
300,39
22 ayar bilezik fiyatı
411,27
441,18