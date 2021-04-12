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Altın fiyatları bugün ne kadar?

12 Nisan 2021 tarihli güncel altın fiyatları..

12 Nisan 2021 Pazartesi 09:20
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Gram altın

Gram altın fiyatları hemen her gün olduğu gibi bugün de ekonomi parametrelerini takip edenlerin yakın markajı altında. Saat 08.00'de kaydedilen verilere göre gram altın  454 lira alış ve 459 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın

Çeyrek altın fiyatları 12 Nisan saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 730 lira alış ve 746 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Spot altın

456,71

456,79

Altın/Ons ($)fiyatı

1.739,04

1.739,30

Cumhuriyet altını

2.922,96

2.978,24

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Yarım altın fiyatı

1.456,91

1.493,69

Ziynet altın fiyatı

2.922,96

2.978,24

Ata altın

3.011,70

3.087,71

14 ayar bilezik

249,49

300,39

22 ayar bilezik fiyatı

411,27

441,18

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Son Güncelleme: 12.04.2021 08:49
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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