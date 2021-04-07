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Altın fiyatları bugün ne kadar?

7 Nisan 2021 güncel altın fiyatları..

07 Nisan 2021 Çarşamba 11:37
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,4 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün 450-460 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 456,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 458,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.073 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.741 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan, ons altında 1.740 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.755 direncinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.730 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 458 lira 50 kuruşken satışı ise 458 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 747 lira satış fiyatı 752 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 7 Nisan güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.741,31 dolar

Satış: 1.741,50 dolar

Gram

Alış: 458,50 lira

Satış: 458,80 lira

Çeyrek

Alış: 747,57 lira

Satış: 752,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.039,00 lira

Satış: 3.073,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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