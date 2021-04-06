banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
EOKA ruhu hiç bitmedi
EOKA ruhu hiç bitmedi
Covid-19 sorunu ve harakiri
Covid-19 sorunu ve harakiri
Ölen ölür kalan sağlar…
Ölen ölür kalan sağlar…
Hayat pahalılığını donduracaklarmış
Hayat pahalılığını donduracaklarmış
banner376

Altın fiyatları bugün ne kadar?

6 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

06 Nisan 2021 Salı 15:46
Altın fiyatları bugün ne kadar?
banner337

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün 450-460 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 450,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde, 452,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3.030 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün olduğu gibi 1.720-1.740 dolar bandındaki dalgalı seyrini bugün de sürdürüyor. Ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.730 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminde; yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 453 lira 50 kuruşken satışı ise 453 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 737 lira satış fiyatı 742 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 6 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

banner341
Alış: 1.730,31 dolar

Satış: 1.730,50 dolar

Gram

Alış: 453,50 lira

Satış: 453,80 lira

Çeyrek

Alış: 737,57 lira

Satış: 742,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.003,00 lira

Satış: 3.030,00 lira

banner360
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çekirdek enflasyon 2 yılın zirvesinde. Faiz indirimi başka bahara!
Çekirdek enflasyon 2 yılın zirvesinde. Faiz indirimi başka bahara!
Petrol fyatları tepetaklak!
Petrol fyatları tepetaklak!
Küresel piyasalar ekonomik aktiviteye ilişkin verilerden destek buluyor
Küresel piyasalar ekonomik aktiviteye ilişkin verilerden destek buluyor
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Bitcoin yeniden yükselişe geçti
Bitcoin yeniden yükselişe geçti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol fiyatları yüzde 1 geriledi
Petrol fiyatları yüzde 1 geriledi
Türk Lirası: 15 Nisan'a kadar temkinli iyimser, sonrası için endişeliyiz
Türk Lirası: 15 Nisan'a kadar temkinli iyimser, sonrası için endişeliyiz
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim