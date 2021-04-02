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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları 2 Nisan Cuma günü yukarı yönlü harekete geçti.

02 Nisan 2021 Cuma 10:30
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altın fiyatları 2 Nisan Cuma günü dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte güne yükselişle başladı. Rakamlar hafta başındaki değerlere geri döndü..

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 2 Nisan Perşembe günü dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle yükselişe geçti. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 449 lira alış ve 453 lira alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi güne değer artışıyla başladı. 2 Nisan Cuma günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 722 lira alış ve 735 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2 Nisan Cuma günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 2.891,40 lira alış ve 2.946,48 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

451,78

451,91

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.728,62

1.732,43

YARIM ALTIN FİYATI

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1.441,18

1.477,76

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.891,40

2.946,48

ATA ALTIN FİYATI

2.967,65

3.044,45

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

246,59

297,02

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

406,58

436,31

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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