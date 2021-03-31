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Altın fiyatları bugün ne kadar?

31 Mart 2021 güncel altın fiyatları

31 Mart 2021 Çarşamba 11:48
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 452 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükseliş ve ons altının fiyatındaki düşüşün etkisiyle yatay hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,02 altında 451,8 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 452,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 738 lira, Cumhuriyet altını da 3.010 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,6'lık azalışla 1.685 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.684 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, yurt içinde ise dolar kurunun altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Dolar endeksinin yükseliş trendine devam etmesinin de emtia fiyatlarının seyri açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, ons altında 1.675 seviyesinin destek, 1.746 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 452 lira 50 kuruşken satışı ise 452 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 733 lira satış fiyatı 738 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 31 Mart güncel altın fiyatları…

Ons

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Alış: 1.684,31 dolar

Satış: 1.684,50 dolar

Gram

Alış: 452,50 lira

Satış: 452,80 lira

Çeyrek

Alış: 733,57 lira

Satış: 738,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.983,00 lira

Satış: 3.010,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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