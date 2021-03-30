banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitler hepimizindir
Şehitler hepimizindir
Nereye sürükleniyoruz!
Nereye sürükleniyoruz!
Solda birlik mümkün mü?
Solda birlik mümkün mü?
KTTB’de kazan kaynıyor
KTTB’de kazan kaynıyor
banner376

Altın fiyatları bugün ne kadar?

30 Mart 2021 güncel altın fiyatları..

30 Mart 2021 Salı 11:42
Altın fiyatları bugün ne kadar?
banner337

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,1 değer kazanan gram altın, günü 451,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de dolar kuruna paralel artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3.020 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.702 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatının, tekrar yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin etkisiyle değer kaybettiğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi. 

Ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 453 lira 50 kuruşken satışı ise 453 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 731 lira satış fiyatı 736 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 30 Mart güncel altın fiyatları

Ons

banner341
Alış: 1.702,31 dolar

Satış: 1.702,50 dolar

Gram

Alış: 453,50 lira

Satış: 453,80 lira

Çeyrek

Alış: 737,57 lira

Satış: 742,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.983,00 lira

Satış: 3.020,00 lira

banner360
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Gemi yüzdü, petrol düştü
Gemi yüzdü, petrol düştü
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Off-shore TL faiz gevşiyor; kur üzerinde baskı artıyor
Off-shore TL faiz gevşiyor; kur üzerinde baskı artıyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı
Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı
Döviz kurları
Döviz kurları
Bitcoin (BTC) fiyatının her hareketini bildi: Efsanevi analistten yeni BTC tyahmini
Bitcoin (BTC) fiyatının her hareketini bildi: Efsanevi analistten yeni BTC tyahmini
Devlet destekli Bitcoin (BTC) ve kripto para borsası geliyor!
Devlet destekli Bitcoin (BTC) ve kripto para borsası geliyor!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim