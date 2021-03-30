Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yüzde 0,1 değer kazanan gram altın, günü 451,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de dolar kuruna paralel artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 452,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3.020 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.702 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatının, tekrar yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin etkisiyle değer kaybettiğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Ons altında 1.700 ve 1.675 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 1.746 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 453 lira 50 kuruşken satışı ise 453 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 731 lira satış fiyatı 736 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 30 Mart güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.702,31 dolar

Satış: 1.702,50 dolar

Gram

Alış: 453,50 lira

Satış: 453,80 lira

Çeyrek

Alış: 737,57 lira

Satış: 742,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.983,00 lira

Satış: 3.020,00 lira