banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bize ne oluyor anlamadım!
Bize ne oluyor anlamadım!
Girne hastanesi rant mı hizmet mi?
Girne hastanesi rant mı hizmet...
Pilli’nin özrü kabahatinden büyük!
Pilli’nin özrü kabahatinden büyük!
Devletin emekçiliğinden sermayenin işçiliğine hekim olmak…
Devletin emekçiliğinden sermayenin işçiliğine hekim...
banner376
Flaş Haber
39 yaşında kansere yenildi!
Kapat

Altın fiyatları bugün ne kadar?

23 Mart 2021 güncel altın fiyatları..

23 Mart 2021 Salı 11:15
Altın fiyatları bugün ne kadar?
banner337

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 432 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 475,8 liraya kadar çıkan gram altının fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 7,6 üzerinde 432,9 liradan tamamladı.

banner341
Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 432,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 706 lira, Cumhuriyet altını da 2.875 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,3'lük azalışla 1.739,5 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yatay bir seyir izleyerek 1.739 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının dolar kurundaki volatilitenin etkisiyle geniş bir bantta dalgalandığını belirterek, fiyatların kısa sürede dengeleneceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler ayrıca, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.740 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.765 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandora’nın kutusu yarın açılacak
Pandora’nın kutusu yarın açılacak
Petrol fiyatları geriledi
Petrol fiyatları geriledi
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Döviz kurları
Döviz kurları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Günün piyasa ve döviz analizi
Günün piyasa ve döviz analizi
Petrol fiyatları geriledi
Petrol fiyatları geriledi
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar yoğun haber ve veri gündemine odaklandı
Küresel piyasalar yoğun haber ve veri gündemine odaklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim