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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Asya piyasalarının açılmasına yakın Dolar TL kurunda ani bir yükselme meydana geldi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Erdoğan imzasıyla görevden görevden alınması sonrası Altın kaç TL oldu? Altın neden yükseldi? Son dakika: Altın neden yükseliyor? Altın kaç tl oldu? İşte detaylar...

22 Mart 2021 Pazartesi 09:45
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altın Fiyatları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından sığ işlemlerde dolar/TL ve altın fiyatlarında önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL ve altın yükseliş kaydedildi.

Altın neden yükseldi?

Son dakika: altın fiyatlarında ani bir artış yaşandı. Asya borsalarının erken saatte açılması ile birlikte dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Bloomberg'deki güncel rakamlara göre, Dolar saat 23.23 itibariyle 8.25'den işlem görüyor. Bu durumun altın fiyatları üzerinde yapacağı etki ise yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Buna göre, güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları…

TCMB'de Ağbal'ın yerine Kavcıoğlu atandı

Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Altın ne kadar?

Sabah saat 09:00 itibarıyla gram altın 447 TL civarında hareket ederken,

22 ayar bileziğin gram fiyatı 398 TL,

altının ons fiyatı bin 739 TL,

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altının kilogram fiyatı 55 bin 646 TL,

cumhuriyet altını 2 bin 861 TL,

yarım altın bin 430 TL,

çeyrek altın 717 TL,

reşat altını 2 bin 893 TL,

18 ayar altının gram fiyatı 198 TL,

22 ayar altının gram fiyatı 398 TL,

14 ayar altının gram fiyatı 241 TL,

Kapalıçarşı'da ziynet 2,5'lu 6 bin 521 TL ve 5'li 13 bin 176 TL civarında hareket ediyor...

Altın fiyatları nasıl seyredecek?

Uzmanlar, kısa süreli dalgalanmaların ardından radikal bir değişiklik olmadığı müddetçe bu hareketlerin normale döneceği ile ilgili iyimser açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarını durumunun ne olacağı ile alakalı kanaatlerini de paylaşan uzmanlar, dolardaki hareketliliğin ve uluslararası altın ons fiyatındaki değişimin altın fiyatlarının yönünün belirleyeceğini açıkladı..

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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