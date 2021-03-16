Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 418 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 420 lira seviyeden başladı.

Gram altın, gün içerisinde en düşük 418.36 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 420.93 lira seviyesine tırmandı.

Altın fiyatları, saat 10.03 itibarıyla yüzde 0.22 oranında düşüşle 418.61 lira seviyesinde hareket etti.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 691 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 841 liradan satılıyor.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1737 dolar seviyesini, en düşük ise 1729 dolar seviyesini gördü.

Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.10 oranında düşüşle 1729 dolardan işlem gördü.