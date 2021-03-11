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Altın fiyatları bugün ne kadar?

11 Mart 2021 güncel altın fiyatları...

11 Mart 2021 Perşembe 11:47
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 416,1 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 416,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 416,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 686 lira, Cumhuriyet altını da 2.795 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,6'lık kazançla günü 1.726 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,7 artışla 1.737 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan çekirdek enflasyon ve sorunsuz geçen tahvil ihalelerinin ardından 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş yaşandığını, bu gelişmenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, buna karşın dolar endeksindeki düşüşün gram altın fiyatı üzerinde satış baskısı yarattığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.740 doların aşılması halinde ise 1.770 doların direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 416 lira 10 kuruşken satışı ise 416 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 681 lira satış fiyatı 686 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 11 Mart güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.726,31 dolar

Satış: 1.726,50 dolar

Gram

Alış: 416,10 lira

Satış: 416,30 lira

Çeyrek

Alış: 681,57 lira

Satış: 686,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.767,00 lira

Satış: 2.795,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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