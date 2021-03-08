banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakalarda bir tuhaflık var !
Vakalarda bir tuhaflık var !
Ek mesailer tamam, HP yanlış, Saray bekleyebilir…
Ek mesailer tamam, HP yanlış,...
Ek mesailer ilk adım olsun
Ek mesailer ilk adım olsun
9 yıllık riyâ
9 yıllık riyâ
banner376

Altın fiyatları bugün ne kadar?

8 Mart 2021 güncel altın fiyatları

08 Mart 2021 Pazartesi 13:16
Altın fiyatları bugün ne kadar?
banner337
banner351

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 413 liradan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel sınırlı da olsa artış kaydeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 411,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 413 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 677 lira, Cumhuriyet altını da 2.748 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, ABD'de Senato'da kabul edilen ekonomik destek paketi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin neden olduğu tedirginliklerden bulduğu destekle 1.714 doları görse de bu seviyelerde tutunamadı ve şu dakikalarda 1.700 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından Ras Tanura Limanı ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle küresel piyasalarda risk algısının arttığını kaydetti.

Bugün piyasalar üzerinde etkili olacak önemi bir makroekonomik veri bulunmadığını ifade eden analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 dolar seviyesinin önemli destek, 1.720 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 413 lira 70 kuruşken satışı ise 413 lira 90 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 667 lira satış fiyatı 672 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 8Mart güncel altın fiyatları

banner341
Ons

Alış: 1.714,31 dolar

Satış: 1.714,50 dolar

Gram

Alış: 413,70 lira

Satış: 413,90 lira

Çeyrek

Alış: 672,57 lira

Satış: 677,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.707,00 lira

Satış: 2.748,00 lira

banner360
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FED, doların değer kazanmasına tolerans gösterecek! Hava bozabilir!
FED, doların değer kazanmasına tolerans gösterecek! Hava bozabilir!
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol fiyatları nisanda 70-75 dolara yükselecek
Petrol fiyatları nisanda 70-75 dolara yükselecek
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar Powell sonrası negatif seyrediyor
Küresel piyasalar Powell sonrası negatif seyrediyor
Çarşı karışıyor. USDTRY kulvar değiştirmek üzere!
Çarşı karışıyor. USDTRY kulvar değiştirmek üzere!
Döviz kurları
Döviz kurları
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim