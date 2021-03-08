Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 413 liradan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatına paralel sınırlı da olsa artış kaydeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 411,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 413 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 677 lira, Cumhuriyet altını da 2.748 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, ABD'de Senato'da kabul edilen ekonomik destek paketi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin neden olduğu tedirginliklerden bulduğu destekle 1.714 doları görse de bu seviyelerde tutunamadı ve şu dakikalarda 1.700 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından Ras Tanura Limanı ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle küresel piyasalarda risk algısının arttığını kaydetti.

Bugün piyasalar üzerinde etkili olacak önemi bir makroekonomik veri bulunmadığını ifade eden analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 dolar seviyesinin önemli destek, 1.720 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 413 lira 70 kuruşken satışı ise 413 lira 90 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 667 lira satış fiyatı 672 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 8Mart güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.714,31 dolar

Satış: 1.714,50 dolar

Gram

Alış: 413,70 lira

Satış: 413,90 lira

Çeyrek

Alış: 672,57 lira

Satış: 677,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.707,00 lira

Satış: 2.748,00 lira