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Altın fiyatları bugün ne kadar?

5 Mart 2021 güncel altın fiyatları

05 Mart 2021 Cuma 14:00
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 410,9 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yatay seyreden gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 410,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 410,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.728 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün dolardaki değerlenmenin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek 1.687,50 dolarla 9 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1.696 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiğini, bunun da dolar endeksini desteklerken, altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Powell, dün para politikası ile ilgili güvercin söylemlerine devam etse de tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıracak bir açıklamada bulunmadı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 seviyesinin nemli destek konumunda olduğunu ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 410 lira 70 kuruşken satışı ise 410 lira 90 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 667 lira satış fiyatı 672 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 5 Mart güncel altın fiyatları

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Ons

Alış: 1.702,31 dolar

Satış: 1.702,50 dolar

Gram

Alış: 410,70 lira

Satış: 410,90 lira

Çeyrek

Alış: 667,57 lira

Satış: 672,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.687,00 lira

Satış: 2.728,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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