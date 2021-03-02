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Altın fiyatları bugün ne kadar?

2 Mart 2021 güncel altın fiyatları..

02 Mart 2021 Salı 11:04
Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 404,9 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,1 altında 404,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 404,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 666 lira, Cumhuriyet altını da 2.720 liradan satılıyor.

Üst üste 6'ncı işlem gününde de gerileyerek 1.707,40 dolarla 15 Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 1.718 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, dolar endeksinin yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.765 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 404 lira 70 kuruşken satışı ise 404 lira 90 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 661 lira satış fiyatı 666 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 2 Mart güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.718,31 dolar

Satış: 1.718,50 dolar

Gram

Alış: 404,70 lira

Satış: 404,90 lira

Çeyrek

Alış: 661,57 lira

Satış: 666,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.683,00 lira

Satış: 2.725,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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