Albayrak, yükselen petrol fiyatları ve ABD faizleri TL’yi ‘incitti’

Dün Türk mali piyasaları, TCMB’nin yerinde Zorunlu Karşılık (ZK) ayarlamasına gitmesine rağmen dünyadan negatif ayrışarak günü sert bir satış baskısı ile tamamladı.

Hatırlamak gerekirse, bankaların kredi verme konusundaki iştahsızlığı ve bu nedenle gevşeyen mevduat faizleri, ters dolarizasyon sürecini sekteye uğramaması adına, TCMB, ZK’ları 2 puan artırdı. TL’nin sistemden çekilecek olması, haliyle azalan bir varlığın da fiyatını yukarı itecektir. ZK adımının mevduat faizlerini yukarı itmesini bekliyoruz.

Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Lakin, dün Reuters’in güniçi haberine göre, dönemin bir önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın isminin kulislerde yeniden zikredilmeye başlanması (kabineye gireceği yönünde) ve Sn. Cumhurbaşkanı’nın da Albayrak döneminin politikalarını savunması, haliyle TL üzerinde baskı kurdu.

TCMB’nin uygulamaya aldığı sıkı ve piyasa dostu para politikasının, haliyle yakalanan olumlu rüzgarın sekteye uğrayabileceği endişesi, TL ve TL cinsi varlıkları ‘incitti’. Albayrak endişesi kadar, 8 yılın zirvesini yükselen CRB emtia endeksi, son 10 yılın zirvesine test eden bakır fiyatı ve haliyle bu yükselişlerin enflasyonun ayak sesleri olduğunu fiyatlayan ABD tahvil faizleri, topyekun TL üzerinde baskı kurdu.

Unutmamak gerekiyor ki, Türkiye net enerji ithalatçısı bir ülke. Artan enerji fiyatları, hem enflasyon hem de cari açıkla olan savaşı sekteye uğratıyor.

ABD’de dondurucu soğuklar nedeniyle artan talep ve beraberinde dünyada artan aşılanma oranları ile başlayan normalleşme sürecine binaen Brent cinsi petrolün varil fiyatı 67 dolar ile 13 ayın yeni zirvesine yükseldi. Daha da vurucu olacaksa, son 8 haftada Brent %30’dan fazla değer kazandı!

TL cinsi varlıklar üzerinde yanan ateşe, ABD tahvil faizleri de adeta benzin olmaya devam ediyor. FED’in, yaklaşan enflasyona karşı toleranslı olacağını bilsek de, piyasa pek de aynı fikirde değil! ABD dolarının piyasa faizi olan 10 yıllık tahviller dün %1,40 seviyesini aşarak bir yılın yeni zirvesine yükseldi. Hal böyle olunca, dolar da küresel bazda değerlendi.

USDTRY kuru, teknik manada, düşen kama formasyonunu dün yukarı yönde aşarak ciddi anlamda bir sinyal vermiş oldu. 7,05 seviyesinin üzerinde yeni alıcıların da devreye girmesi ile akşamüzeri 7,25 seviyesine varan bir yükseliş kaydedildi.

USDTRY kurunda yükseliş yönünde alınan pozisyonların çok da uzun süre tutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Unutmamak gerekir ki, TL’nin koruma kalkanı şu anda oldukça güçlü ve döviz pozisyonda kalınmasının alternatif TL faiz kaybı ağır bir yük. Teknik manada, yukarıda 7,30 seviyesine varan bir yükselişte, uzun pozisyonlarımızdan çıkmayı hedefliyoruz (bakınız grafik).

Şunu da unutmamak gerekiyor: Sn. Cumhurbaşkanı pragmatik bir kişi. Gerektiğinde olması gerekeni her daim yaptığına şahitlik ettik. Teamüllere uymayacak bir şekilde, Instagram üzerinden, kelime hatalarının da var olduğu bir metinle aniden ayrılan Albayrak’ın yeniden kabinde görev alması, siyasi alanda yansımaları olabilir. Bizim düşüncemiz, Albayrak’a ‘teşekkür’ edildiği yönündedir!

Borsa İstanbul 4 haftadır süren yabancı çıkışına dikkat çekmemizden beri kan kaybetmeye devam ediyor. Dün %2 daha düşen BIST100 ana endeksinde bu hafta düşüş %5’i buldu!

Gözler, haliyle ABD tahvil faizlerini takip etmeye devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizinin yükselmemesi için FED Başkanı Powell sözlü müdahale ile azami gayret gösterse de, yakın bir zamanda, faizlerin %2’ye varan bir yükseliş kaydetmesi bizleri pek de şaşırtmayacaktır (bakınız grafik).

TL cinsi finansal varlıklar uzun bir aradan sonra dün dünyadan olumsuz ayrışması sonrası, yeni gün başlangıcında, hem küresel, hem de içeride hava biraz da olsun ‘ılımışa’ benziyor. USDTRY kuru günü 7,15 seviyelerinde karşılarken, 5 yıllık CDS primleri 289 puan seviyesinde sakin.

ABD tahvil faizleri her ne kadar %1,40 seviyesinde salınsa da, Brent petrolün 67 dolar seviyesinin üzerinde olması, pandeminin yavaş yavaş karanlık yüzününün aydınlanmaya başladığı hissiyatını uyandırarak, piyasaları sürüklüyor.

Mesela, G7 arasında aşılanma konusunda önde koşan İngiltere Başbakanı Johnson, pandemiden çıkış haritası vermeye hazırlanırken, Almanya Başbakanı Merkel 3. dalganın içinde oldukları uyarısını yaptı. Ülkeler arasında derin ayrışmanın devam ettiğini görürken, piyasalar elbette bardağın dolu tarafını görmek istiyor. Örneğin havayolları şirketleri son günlerde adeta ralli yapıyor. Türkiye'de ise günlük vaka sayıları yeniden 10bin düzeyine yaklaşırken, kısmı açılmaya giden KKTC’de vaka sayıları artıyor.

Hatta bir adım daha ileriye gideyim: Sterlin dün dolar karşısında, sene başı raporumuzda söz ettiğimiz 1,43 yolculuğunda 1,42 seviyesinin üzerini test etti. İngiltere’nin aşılamada önde koşması ve haliyle ekonomisinin en önce ayağa kalkacağı beklentisi ile İngiliz tahvillerinin daha iyi getiri sunması, EURGBP paritesinde kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Bizim de EUR lehine pozisyonumuz 0,8595 zarar kes çalışarak kapandı. GBPUSD’de kısa pozisyona girmek için kenarda sabırla bekliyoruz.

Sabah saatlerinde Asya borsalarında coşkulu bir yükseliş görülüyor. Bölge genelinde %1,5 - %3 arası yükselişe, ABD borsalarının vadeli endeksleri daha küçük oranda da olsa eşlik ediyor.

Altının ons fiyatı 1,800 dolar seviyesinde enerji toplayarak, önümüzdeki günlerde kalabalık pozisyonlanmanın olduğu 1,855-1,860 bandına doğru ilerlemesini bekliyoruz. 1,770 seviyesinde zarar kesimiz bulunuyor. Ons gümüşte beklentimiz büyük ve yatırımcı kimliğimiz ile kenarda sabırla bekliyoruz. USDTRY kurunda 2 kademe uzun pozisyondayız. Zarar kes seviyemiz 6,90 ; kar al 7,29.