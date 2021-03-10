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Acayip zamanlar, acayip getiriler: Türbülans durdu; Tesla %20 yükseldi

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

10 Mart 2021 Çarşamba 10:23
Acayip zamanlar, acayip getiriler: Türbülans durdu; Tesla %20 yükseldi
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  • Dün küresel mali piyasalar için adeta soluklanma günüydü. Yaklaşan enflasyon fırtınasına, FED’den önde duvar örmek isteyen piyasalar, doların faizini piyasada yükseltince (ABD 10 yıllıklar) malumunuz, uçak uzun bir süredir türbülanstan çıkamıyor.
  • Geçen haftayı, kuvvetli gelen ABD istihdam raporunun da yardımı ile %1,63 seviyesinde tamamlayan, ancak yeni haftayı %1,53 seviyesinde kucaklayan piyasaların gösterge 10 yıllık tahvil faizi, haliyle getirisi yüksek olan riskli varlıklara olan talebin de hızla geri gelmesine neden oldu.
  • Elbette tam anlamıyla bir geri dönüşten söz etmiyoruz! ‘Risk off’ (riskten kaç, güvenli limana sığın) modundan piyasaların biraz da olsun nefes alarak ‘risk on’ moduna geçmesi ile, son 2 haftada %12 değer kaybeden teknoloji borsası Nasdaq, dün %4 değer kazandı.
  • Piyasaların nefes aldığı dünkü günde, Tesla’nın bir günlük performansı %20 yükseliş yönünde oldu! Ocak sonuna göre bakılırsa, bu hafta başında değerinin üçte birini kaybeden Tesla, sadece dün bir günde %20 değer kazandı! FED’in faizinin %0; 10 yıllık faizinin %1,55 olduğu bir ortamda, getiri ve götürüyü bir kere daha lütfen okuyun!
  • Aslında, FED’in neden tahvil faizlerinin yükselmesine biraz da müsaade edeceğini umarım daha rahat anlaşılmıştır. Piyasalarda var olan risk alma iştahı, faizin yok denecek kadar az, likiditenin ise kulaklardan fışkırırcasına bol olduğu bir ortamda, yatırımcıların bitmek bilmeyen risk alma iştahı, balonun da patlama riskini beraberinde getiriyor. FED’in amacı balonu patlatmadan söndürmek!
  • Günlerdir hakim olan risk off pozisyonundan dünyanın dün bir nebze de olsa kurtulması ile, hisse senetlerinde sonra sahneye kıymetli madenler çıktı. Altının ons fiyatı için ön plana çıkardığımız 1,700 seviyesinin altı şimdilik mantıklı bir ‘trade’ olarak kabul edilebilir. Dün gün içerisinde altın 1,720 dolar seviyesine kadar yürürken, bir noktada kendisini hatırlatacak gümüş de %3,3 değer kazandı.
  • Hisse senetleri, kıymetli madenler derken, içeride USDTRY kuru da rahat durmadı. Özellikle, haftabaşında, gerek içsel gerekse de dışsal faktörlerin de yardımı ile, bir ara likiditenin de kurumasına denk gelen zaman diliminde 7,80 seviyesine fırlayan USDTRY, dün panikten biraz da olsa sıyrılıp 7,60 seviyesine kadar gevşedi. USDTRY kurunda 3 kademe uzun pozisyonumuz devam ediyor. Zarar kes kritik 7,54 seviyesinin altına konuldu. Yukarısı için TCMB toplantısına kadar sabredip karar vereceğiz.
  • İçerdeki türbülansın, TCMB toplantısına kadar devam etmesini bekliyoruz. Takdir edersiniz ki, artan enerji fiyatları Türkiye’nin enerji faturasını artırarak hem enflasyon hem de cari açıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. Piyasalar, TCMB’nin “gerekirse ek sıkılaştırma yapabiliriz” söyleminin ne kadar gerçekçi olduğunu adeta ‘test’ ediyor.
  • USDTRY kurunda yaşanan gevşeme hisse senedi piyasalara da sirayet etti. BİST100 endeksi günü %1,2 artışla tamamlarken, 5 yıl vadeli CDS risk primi de hafifçe gevşeyerek 333 puan oldu. Lakin, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi %16,37 seviyesinden günü kapatarak, Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye geldi. TCMB’nin politika faizi %17, tahvil faizi ise iyice TCMB’ye yaklaşarak faiz artış ihtiyacını teyit ediyor.         
  • Takdir edersiniz ki, dünkü iyimser liste daha da uzatılabilir. Ancak bu tabloya bakarak riskler bitti demek çok güçlü bir argüman. Piyasaların tansiyonun elinde tutan ABD tahvil faizleri, dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Mesela, ABD'de dün düzenlenen tahvil ihracına gelen yüksek talep ardından bugün de 38 milyar dolarlık 10 yıl vadeli tahvil ihracı, gece geç saatlerde piyasaların radarında olacaktır.
  • Bugünün veri takvimi, son haftalarda konuştuğumuz asıl konunun sahibini ağırlıyor. Günün ikinci yarısında ABD’de açıklanacak TÜFE enflasyonunu manşet yıllık %1,7, çekirdeğin ise %1,4 artması bekleniyor. Beklentileri aşan bir veri piyasalarda var olan tedirginliği daha da artırabilir. İçeride ise  TÜİK’in açıklayacağı Ocak ayı işsizlik rakamlarını takip edeceğiz.
  • Sabah Reuters haberlerinde, Çin'in fabrika aktivitesini (fiyatların artış hızını) gösteren verinin, Şubat 2018'den bu yana en hızlı şekilde yükseliş kaydettiğini okuyorum. Üreticilerin, ihracat siparişlerini yerine getirmek için adeta yarışmaları, kıymetli ve baz madenler için de iyi bir haber olsa gerek!
  • Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı, OPEC+’nin üretim artışına gitmeme kararı kadar, Suudi Arabistan petrol sahasına yapılan saldırının da yardımı ile 71,5 dolar seviyesine kadar tırmanmış, akabinde ise kar satışları ve bugün açıklanacak ABD petrol stokları öncesinde 67 dolara kadar gerilediğini not edelim.
  • Yeni gün başlangıcında, Asya borsalarında Kore hariç iyimser bir seyir görüyoruz. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise dünkü sert yükseliş ardından minik de olsa düşüşler görülüyor.

 

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Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager

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Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
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