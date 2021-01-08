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ABD’de “Yumuşak geçiş” sözü Çin dışında Asya borsalarını rahatlattı

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

08 Ocak 2021 Cuma 10:40
ABD’de “Yumuşak geçiş” sözü Çin dışında Asya borsalarını rahatlattı
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ABD'de dün gerçekleştirilen Kongre oturumunda, seçim sonuçları Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını duyurdu.

ABD’deki olumlu sinyaller Asya borsalarına yansıdı

Söz konusu gelişmenin ardından pay piyasalarında mali teşviklerin kısa sürede artırılacağına ilişkin beklentiler arttı.

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Japonya'da olağanüstü halin genişletilmesinin değerlendirileceği haberleri, iyimserliği etkilemedi.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4 artarak 28.139 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 103,9 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4 artışla 3.152 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 yükselişle 48.579 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 primle 27.859 puanda seyrediyor.

Çin şirketlerine baskının devamı düşüş getirdi

Çin'de ise ABD'nin teknoloji şirketlerine yaptırım ve New York borsasının 3 Çinli telekomünikasyon şirketini kottan çıkarma işlemlerini devam ettirdiği haberleri pay piyasalarını baskılamaya devam etti.

Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.567 puan oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
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