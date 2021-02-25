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ABD’de üretimin azalmasıyla petrol fiyatları yükseldi

Vadeli petrol fiyatları, soğuk hava koşullarının etkisiyle, önde gelen petrol üretim bölgelerinden Teksas'ta üretimin düşmeVadeli petrol fiyatları, soğuk hava koşullarının etkisiyle, önde gelen petrol üretim bölgelerinden Teksas'ta üretimin düşmesinin de etkisiyle yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 66 doları da aştı.sinin de etkisiyle yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 66 doları da aştı.

25 Şubat 2021 Perşembe 11:23
ABD’de üretimin azalmasıyla petrol fiyatları yükseldi
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Yapılan projeksiyonlara göre, üretimde günde ortalama 2.0 milyon varili bulan azalmada toparlanma için en az iki hafta daha geçmesi gerekiyor.

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Küresel petrol piyasalarının gündeminde ayrıca, Gelecek hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) aylık toplantısı ve özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute – API) bugün açıklanacak verileri bulunuyor.

API’nin geçen hafta açıkladığı verilere göre, ABD ham petrol stokları, 12 Şubat’ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 800,000 bin varil geriledi.

Gelişmelerle, Nisan teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.36’lık sıçramayla 66.16 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas (WTI) ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.26 artışla 62.48 dolara yükseldi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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