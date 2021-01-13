Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet erken seçim için Ankara’dan yetki aldı mı?
Hükümet erken seçim için Ankara’dan...
Gaflet ve dalalet
Gaflet ve dalalet
Erken seçim olmaz, çünkü...
Erken seçim olmaz, çünkü...
Kıbrıs’ın siber kahramanları
Kıbrıs’ın siber kahramanları
banner376
Flaş Haber
Mutluyaka çemberinde kaza!
Kapat

ABD ve Japonya’daki gelişmeler Asya borsalarında etkili oldu

Asya borsalarında, Japonya'da olağanüstü hal uygulamasının kapsamının genişletileceği haberleri ve ABD'de teşvik paketine ilişkin gelişmelerle karışık bir seyir izlendi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:30
ABD ve Japonya’daki gelişmeler Asya borsalarında etkili oldu
banner337
banner351

Japonya'da yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 eyalette süren olağanüstü hal uygulamasına 7 eyaletin daha dahil edileceği duyuruldu.

Bu gelişmenin ardından, Japonya Merkez Bankası'nın da tüketimin koronavirüse karşı olağanüstü hal önlemlerinden etkilenmesi nedeniyle mart ayında sona erecek mevcut mali yıl için ekonomik büyüme tahminini düşürmeyi değerlendireceği kaydedildi.

Bankanın en son ekim ayında açıkladığı ekonomik aktivite ve fiyatlar görünümüne ilişkin raporunda, ekonominin 2020 mali yılında yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de ise yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülmüştü.

banner341
Piyasa ABD'deki gelişmelere odaklandı

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından hayata geçirmesi beklenen teşvik paketi de yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir seyir izlendi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalışla 3.587 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 3.148 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artarak günü 28.457 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 103,7 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 49.460 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 28.255 puanda seyrediyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Asya Borsaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
13 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
13 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
Brent petrolün fiyatı artıyor
Brent petrolün fiyatı artıyor
Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
12 Ocak 2021 altın fiyatları
12 Ocak 2021 altın fiyatları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'deki gelişmelere odaklandı
Küresel piyasalar ABD'deki gelişmelere odaklandı
Brent petrolün varili 55 doların üstünde
Brent petrolün varili 55 doların üstünde
Küresel piyasalar ABD'deki gelişmelere odaklandı
Küresel piyasalar ABD'deki gelişmelere odaklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim