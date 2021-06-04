ABD istihdam raporu 'çarşıyı karıştırabilir'

Dün TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını tereddütlere neden olacak şekilde açıkladı. Kurumsal web sitelerine yanlış rakamların yansımasının yanı sıra, izolasyon nedeniyle fiyatların toplanamaması, tüketici enflasyonun düşük gelmesine neden olarak kafa karışıklığı yarattı.

Aylık TÜFE %0,89 ile piyasa beklentisinin altında artış kaydederek yıllık rakamı da %16,59'a getirdi. Üreticiye yansıyan enflasyon ise (yurtiçi ÜFE) %3,92 artarken, yıllık rakamı %38,33 seviyesine taşıdı. Yıllık TÜFE ile ÜFE arasındaki makas 21,7 puan ile 2018'de görülen rekor seviyenin de üzerine yükseldi (bakınız grafik).

Mayıs ayı özelinde, enflasyon rakamları ile ilgili detaylı bir analiz yapmayı pek de uygun bulmuyoruz. Mayıs ayında covid önlemleri nedeniyle uygulanan kapanma (izolasyon), TÜİK'in bazı ürün ve hizmet fiyatlarını toplayamamasına neden oldu (metodoloji belli). Bu nedenle, TÜFE enflasyonu Mayıs özelinde sağlıksız bir veri olarak kabul gördü. Üretimin durmadığı, uluslararası arenada artan emtia fiyatları ile içeride değer kaybeden TL de birlikte düşünülürse, aynı şeyi ÜFE için söyleyemiyoruz.

Bu nedenle, enflasyonda yükselişin Haziran ayında da da belirgin bir hal alacağını düşünüyor ve enflasyonda henüz zirvenin görülmediğinin altının çizmek istiyoruz. Gündemimiz ise faiz indirimi!

İçeride enflasyon rakamları gündemi meşgul ederken, her ayın ilk cuması olduğu üzere, bugün ABD'de açıklanacak ve ABD ekonomisinin gidişatı hakkında en sağlıklı bilgiyi verdiğine inanılan tarım dışı istihdam (TDİ) verisi öncesinde dün açıklanan öncü ve güçlü veriler, doların değer kazanmasına neden olurken, küresel piyasalar kar satışlarına sahne oldu.

Bu bağlamda, ABD'de öncü bir gösterge olan özel sektör istihdam raporunun beklentilerden çok daha kuvvetli sonuçlanması, bugün açıklanacak TDİ öncesinde ortamı gerdi. Aynı zaman diliminde, Bloomberg'in Nato Zirvesi öncesinde S-400 füzelerinden sorumlu Rus askerlerin evine gönderildiği ve ABD'ye mesaj gönderildiği yönündeki haberini çürütürcesine, Reuters'in geçtiği habere göre, Rusya kaynakları, S400 askeri teknisyenlerinin görev süreleri dolması nedeniyle programlı bir şekilde evlerine döndüklerini yazdı.

Türk mali piyasalarının büyük bir heyecanla beklediği Nato zirvesi kapsamında Erdoğan-Biden görüşmesine günler kala (14 Haziran), diplomasinin mekik döşemesine rağmen, Sn. Cumhurbaşkanı'nın TRT'deki yorumlarındaki tonu, şimdilik arzulanan ilerlemenin sağlanamadığı hissiyatını bizlerde uyandırdı.

Zaten sancılı bir süreç içinde olan Türk mali piyasaları, Reuters S-400 haberi ve küresel olarak değer kazanan ABD dolarına paralel 8,72 seviyesine kadar yükselerek (EUR/TL 10,60) gün içi en yüksek seviyesini test etti.

ABD'de özel sektör istihdamının kuvvetli sonuçlanmasının sadece içsel değil, dışsal da etkileri oldu. Hatırlayınız, geçen ay da istihdam raporu hayal kırıklığı yaratmış, dolar hariç her şey değer kazanmıştı. Dün ise ibre terse döndü. Başta emtia fiyatları sarsıldı. Demir cevherinden altına kadar.

Altının ons fiyatı 1,920 doların kıyısından kırmızı kart görmesi ardından, son günlerde 2011 yılı benzeri bir teknik oluşumdan söz ederek altında yükseliş beklentimizi törpülemiştik. Dün 1,860 dolar seviyesine kadar gerileyen altın, son dönemlerde biraz daha hızlı değer kazanan gümüşün de bacağından tutarak, gümüş 27 dolar seviyelerinin diplerine kadar çekti. ABD istihdam verisini ve haftalık kapanışı da görerek, kıymetli madenlerde var olan uzun pozisyonlarımızı ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz.

ABD'de beklentilerin aşan özel sektör istihdam verisinin (öncü) bugün TSİ15:30'da açıklanacak resmi istihdam raporu ile de desteklenmesi durumunda, FED'in piyasalara olukla verdiği parayı azaltabileceği inanışı (buna 'tapering' deniyor) küresel risk iştahını olumsuz etkileyebilir.

Reuters anketine göre, tarım dışı sektörde istihdam artışının 650bin kişi olması, işsizlik oranının %5,9'a gerilemesi, ortalama aylık maaş artışlarının (enflasyon göstergesi) ise %0,2 ; yıllık ise %1,6 artması bekleniyor. Haliyle güçlü bir veri dün başlayan hareketi pekiştirebileceği gibi, zayıf bir veri ise partide müziğin yeniden sesinin açılmasına neden olabilir.

Güçlü gelen öncü istihdam verisi ardından 'tapering' korkusu ile defansa geçen piyasalara paralel, risk iştahının göstergesi olarak kabul edilen ABD'nin teknoloji borsası Nasdaq geceyi %1 düşüşle tamamladı. Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında hafif çaplı düşüşler görülüyor. Gösterge endeks Japonya'nın Nikkei borsası %0,6 aşağıda işlem görürken, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde de yatay bir seyir hakim. Doların piyasa faizi ise %1,63 seviyesine doğru kıpırdadığını da not etmiş olalım.