ABD enflasyonu ve FED'in sabır taşı

Doların piyasa faizi olan ABD 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi, bu sabah %1,47 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye son 5 haftanın en düşük seviyesi. Tahvil getirisinin düşmesi, piyasa oyuncularının tahvil aldıkları anlamına geliyor. Kriz zamanında hatırlanan dünyanın bir numaralı güvenli limanı olan bu varlık sınıfına, şu anda piyasaların sığınma isteğinin arkasında ne sebep yatıyor, bilmiyoruz!

Bunun cevabını yakında öğreneceğiz. Lakin, enflasyonun dünyada hız kazandığı bir ortamda, mesela dün Çin'de ÜFE enflasyonu %9 ile son bir yılın zirvesini gördü. ABD'de Nisan'da TÜFE 13 ayın zirvesine yükseldi. Enflasyonun dünyada yükselişe geçtiği bir ortamda, FED'in bu tehlikeyi 'geçici' olarak görmesi ve 2021'de faiz artışı beklememesine rağmen, piyasalar her ay tahvil alım yolu ile verilen likiditenin kısılacağını mı fiyatlıyor (tapering)?

ABD 10 yıllıklara neden alış geldiğinin cevabını tam olarak bilemiyoruz. Lakin, paranın değeri eğer faiz ise ve 10 yıllık faiz de son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi ise, bu hareketin de doğal olarak doların değer kaybetmesine neden olduğu aşikar. Dün doların ticaret yaptığı partnerlerine göre değerini gösteren sepet kur DXY, kritik bir eşik olan 90,8 seviyesinin altında kalarak zayıflık sinyali vermeye devam etti.

Bu bağlamda, EUR/USD paritesi yeniden 1,22'li seviyelere doğru toparlarken, değerli metaller ise dün günü yatay, hafif de olsa yükselişle tamamladı. Değerli metallerde gümüş pozisyonumuzdan çıktığımızı dün paylaşmıştık. Altın pozisyonumuzdan da çıkmak adına, kritik bir seviye olan 1,920 dolara doğru bir atak umudu ile şimdilik kenarda gelişmeleri takip ediyoruz.

Son günlerde bültenimizde devamlı bir şekilde, kripto paraların amiral gemisi Bitcoin'i yazarak, teknik manada tehlikeli ve sert bir düşüş sinyali veren bayrak formasyonunu anlatarak okurlarımızı dikkatli olmaya davet etmiştik. Lakin, bir önceki gün, 31bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, El Salvador haberleri ile düşüşünü dün durdurdu.

Orta Amerika ülkesi El Salvodar'da Bitcoin yasal para birimi olarak kabul edildi. Teklif, ülkede kongre tarafından onaylandı. Böylece El Salvador, bir kripto parayı yasal para birimi olarak kabul eden ilk devlet oldu. 6,5 milyon nüfuslu ülkede ABD dolarının yanı sıra Bitcoin de yasal para birimi olarak kullanılabilecek.

Devlet Başkanı Bukele, yaptığı açıklamada, Bitcoin'in yasal para birimi olarak kabul edilmesi durumunda ülkesinin ‘dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline’ dönüşeceğini söylemişti. Haliyle, 2017'de bireyler, 2020'de kurumlar, 2021'de ise vizyoner devletler tarafından sırtlanan Bitcoin, kaydettiği sert düşüş ardından bu gelişmeye kayıtsız kalamayarak dün kayıplarının büyük bir bölümü telafi etti.

İçeride de hava, NATO zirvesi öncesinde olabildiğince yaz rehaveti ile sakin görülüyor. USDTRY kuru 8,60 seviyesinin hemen altında yatay bir görünüm arz ediyor. Teknik ve temel manada, risklerin yukarı yönlü olduğu görüşümüzü korumakla birlikte, 8,54 seviyesine varacak olası bir düzeltmenin de formasyon dahilinde olduğunun altını çizmek istiyoruz.

Dün ABD tahvil faizlerinde yaşanan sert geri çekilmenin yanı sıra, küresel mali piyasalarda bugün açıklanacak Mayıs ayı ABD TÜFE enflasyonu öncesi sessizlik eğilimi hakimdi. Piyasalar, TÜFE'nin yanı sıra 14 Haziran tarihinde düzenlenecek NATO Zirvesi ve bu kapsamda ikili görüşmeleri merakla takip ediyorlar. TÜFE'ye yönelik anketler, enflasyonun %4,7 olarak açıklanacağı yönünde. 15:30'da açıklanacak veri, beklenti üzeri gelirse, piyasalarda var olan temkinli iyimserliğin bozulabileceğibi düşünüyoruz.

Türk mali piyasaları açısından, Pazartesi günü gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde, iki ülke arasında var olan derin görüş ayrılıkları nedeniyle, samimi bir tokalaşmanın ötesinde zireye yönelik çok da büyük bir beklenti bulunmuyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Türkiye’nin bir NATO müttefiki gibi davranmadığını" söyleyerek kapalı kapılar arkasında gerçekleşecek toplantının çok da kolay geçmeyeceği sinyalini verdi.

Yine de, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşme "yüz yüze diplomasi için bir fırsat" olarak nitelendirilirken, S400 noktasında uzlaşma ihtimalinin neredeyse olmayacağını düşünüyoruz. Nitekim, TRT Haber özel yayınında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" açıklamasında bulundu!

Dün gözümüze çarpan bir haberi de paylaşarak, yeni güne geçelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Mayıs ayı Kamu Finansman Raporu'nu inceleme fırsatı bulduk. Raporda en çarpıcı gördüğümüz noktalar arasında, iç borç stokunu elinde bulunduranların %69,6'sı bankacılık kesimi ve bunun içinde de aslan payının %36,4 ile göre kamu bankalarına düştüğünü görürken, yabancı yatırımcıların payının ise %3,7'ye gerilediğini gördük. Yabancı payı 2012'de %23,2 idi!

Bugün ABD TÜFE enflasyonu bir numaralı gündem maddesi olsa da, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı da göz ucuyla takip edilecektir. Faiz oranları ve tahvil alım programında bir politika duruş değişikliği beklenmiyor. Başkan Lagarde 15:30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Yeni gün başlangıcında, Asya borsalarının ve ABD borsalarının vadeli işlemlerinin güne iyimser bir başlangıç yaptığını görsek de, ürkek bir yükseliş eğilimin egemen olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Yukarıda da değindiğim üzere, yatırımcılar, ABD enflasyon verisinin, FED'in devasa teşvikini azaltmaya başlayacak kadar sürpriz yapma ihtimalinden çekiniyorlar.