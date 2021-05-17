ABD'de 'reel faiz' düşüyor. Tamtamlar 'kıymetli madenler' için çalıyor

Arefe günü, ABD'de açıklanan TÜFE enflasyonu 13 yılın zirvesinde gerçekleşti. Yıllık bazda manşet TÜFE artışı %4,2, çekirdek TÜFE artışı ise %3,0 oldu.

Verinin yüksek geleceği beklentiler dahilinde olsa da, gerçekleşmenin beklentileri de aşması ve buna karşı FED'in ne yapacağının da tam olarak kestirilememesi, piyasalarda ilk nazarda ciddi bir sarsıntı yaşanmasına neden olsa da, akabinde sular çabuk duruldu.

Biraz açalım. Malumunuz FED, enflasyonda yükselişin geçici olacağını savunarak politika tepkisi vermeyeceğini söylüyor. Yani basitçe, bir iki aylık veriye bakıp da benden faiz artışı beklemeyin diyor. Kovid nedeniyle istihdam piyasasından işler kötü diyor. Lakin, FED'in hedefinin %2 olduğu bir ortamda, manşet enflasyonun %4,2 seviyesine yükselmesi karşısında ne kadar sessiz kalacağı da bilinmiyor!

Bilmediklerimizi bir kenara bırakıp, bildiklerimize odaklanırsak, şu tespiti yapmamız pek de hatalı olmayacaktır. ABD'de enflasyon ciddi bir şekilde artıyor ve FED'in de politika faizi %0-%0,25 bandında. Her ne kadar FED faize dokunmasa da, doların piyasa faizi olan 10 yıllık devlet tahvili %1,62 seviyelerinde salınıyor (piyasa faiz artırmış durumda). Bu da bize, çok basit bir matematikle (TÜFE %4,2 ; 10 yıllık tahvil getirisi %1,62) reel faizin daha da eksi olduğunu gösteriyor!

Böyle bir ortamda, her ne kadar para birimleri, kripto varlıklar veya hisse senetleri için temkinli konuşmak gerekse de, aynı şeyi kıymetli madenler için söyleyemeyiz. ABD 10 yıllık tahvilin reel faizi ile oldukça kuvvetli bir korelasyona sahip olan kıymetli maden fiyatlar, özellkle de altının, bundan sonraki süreçte yukarı yönlü bir seyir izlemesi kimseyi şaşırtmamalı. Özellikle, 1,860 usd/ons seviyesi üzerinde, grafiğin çehresinin değişmesini bekliyoruz (bakınız grafik).

Her ne kadar piyasalar "FED faizi artıramaz ki" şarkısını söyleyerek yüksek enflasyonun küresel risk iştahı üzerinde yarattığı tahribatın hızla dağılmasına neden olsa da, bu süreçte rezervleri çok zayıf, cari açık fonlama ihtiyacı oldukça yüksek, turizm sezonu sancılı, içeride devam eden dolarizasyon süreci de düşünülürse, Türk mali piyasalarının negatif ayrışma ihtimali de göz ardı edilmemelidir.

USDTRY kurunda, 8,18-8,48 bandında riskler yukarı yönlü diyerek savunduğumuz yükseliş beklentisi, ABD enflasyon verisi ardından, bizler bayram tatilindeyken 8,51 seviyesinin test edilmesi ile maalesef hayat buluyor. Teknik manada, 8,46 seviyesinin üzerinde haftalık bir kapanış, daha da yukarı seviyelerin kapısını aralayacaktır (bakınız grafik).

Yukarıdaki paragraflar ile ilişkilendirmek gerekirse, bu nazik dönemde, biraz da korumasız kalan Türk Lirası (USDTRY kuru daha da yukarıya yönelebilir) ve beraberinde gözünü daha da yukarılar çeviren kıymetli madenlerin birleşiminden gram fiyatı şimdilik 500 TL olan bir altın fiyatı ile karşı karşıyayız. Gram altın ve gram gümüşte yukarı yönde ciddi bir potansiyelin de belirmiş olabileceğini not etmek gerekiyor.

Her ne kadar biz bayram tatildeyken küresel mali piyasalar ABD enflasyonu ile çok sert bir şekilde dalgalandıktan sonra enflasyonun kalıcı olmayacağına kanaat getirerek durulsa da, yeni hafta başlangıcında hava yine bozulmaya yüz tutmuş.

Asya piyasalarında Çin borsası %1 yukarıda işlem görse de, Kore %1, Japonya %1,3, Tayvan borsası ise %3 aşağıda işlem görüyor. ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde %0,3 civarında eksiler göze çarpıyor. Tayvan cephesinde özellikle, virüse karşı yeni ve sert tedbirlerin masaya konması, hisse senedi piyasalarında etkili olmuş.

Tesla'nın sahibi Elon Musk, Bitcoin'in madencilik işlemlerinde sarf edilen elektrik tüketiminin karbon salınımına neden olduğuna sığınarak, Tesla'nın Bitcoin ile satışını askıya alması ve Dogecoin ile ilgili devamlı yarattığı volatilie, kripto para piyasalarında bu sabah sert satışları da beraberinde getirdi (bakınız grafik).

Türkiye'de bugünden ay sonuna kadar olan dönemde normalleşme tedbirleri uygulanarak kısıtlamalar da adım adım gevşetilecek. En son verilere göre, yeni vaka sayısı 10bin sınırına dayanırken, vaka/test oranı %5,2 oldu.