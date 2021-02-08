ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden yükseliyor; piyasalar görmezden geliyor

Türk Mali piyasalarında iyimser hava geçen hafta da korundu. TCMB Başkanı Ağbal’ın Reuters’a verdiği röportajda, sıkı para politikasının uzunca bir süre korunacağını söylemesi, yakın gelecekte faiz indirimi beklentisini iyice kırdı.

Dahası, Ağbal’ın piyasa iletişimine oldukça önem vererek, ‘beklentileri’ de yönlendirme gayreti, TL’ye destek veren diğer bir unsur olarak ön plana çıktı.

Yurtdışında ise, her ayın ilk Cuması olduğu üzere, ABD’de açıklanan istihdam raporu, Ocak ayında beklentileri karşılayamadı. Dahası, geçen 2 aya ilişkin verilerin de aşağı yönlü revize edilmesi, ABD ekonomisinde kaydedilen iyileşmenin ivme kaybettiğini gösterdi.

Bu bağlamda, ABD'de kapsamlı bir teşvik paketi ihtiyacının artması, zayıf istihdam raporu ardından hız kazandı. ABD Hazine Bakanı Yellen, 1,9 trilyon dolarlık planı onaylanırsa, ülkenin gelecek yıl tam istihdama döneceğini, aksi takdirde işsizliğin yıllarca devam edeceğini söyledi.

Dolar’da son günlerde gördüğümüz değerlenme eğilimi, zayıf veri ardından bir miktar hız kesti. Geride bıraktığımız hafta, DXY’nin yükselişi karşısında 1,1950 seviyesi ile son 2 ayın en düşük seviyesini test eden EURUSD paritesi, yeniden 1,20'li seviyelere toparlarken, piyasaları korku endeksi VIX (volatilite) de son 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle, ABD borsaları haftayı zirvede kapattı.

Bir tarafta Ağbal’ın olumlu algılanan açıklamaları, diğer tarafta zayıf istihdam raporu ardından ABD’de teşvik paketinin hız kazanacağı beklentisi ile artan risk iştahı, USDTRY kurunu 7,24 ile 6,85 arasında bir durak olarak gördüğümüz 7,05 seviyesinin test edilmesine neden oldu.

Yabancı nezdinde Türkiye’nin risklerini gösteren 5 yıl vadeli CDS risk primi, kabaca 1 yıl aradan sonra 300 baz puanın altına gerileyerek haftayı 284 puanda tamamlarken, borsa cephesinde ise yükseliş ivmesi biraz sekteye uğradı. Son 2 haftadır yabancı çıkışlarına sahne olan BIST100 endeksi, haftanın son iş gününü %0,5 düşüşle tamamladı.

Geride bıraktığımız haftayı Reddit hareketi ile ‘gazlı’ açan kıymetli metaller, doların ve beraberinde ABD tahvil faizlerinin hafta içinde değer kazanması ile sert geri çekilmiş, Cuma günü ABD verisi ile bir nebze de olsun değer kazanmıştı.

Yeni gün ve hafta başında, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin, teşvik paketinin çok da gecikmeyeceği beklentisini yansıtırcasına (Hazinesi’nin borç yükünü artıracağı beklentisi) yeniden %1,19 seviyesine yükselmesi ile (pandemi sonrası en yüksek), altın ve gümüşün ons fiyatı haftaya iyi başlayamadı.

Altının ons fiyatı 1,810 dolar seviyesinde yatay seyrederken, gümüş minik adımlarla da olsun 27 dolar seviyelerinden haftayı karşılıyor. Özellikle, bir tarafta ons altının değer kaybetmesi, diğer tarafta ise TL’nin değer kazanması ile gram altının fiyatı 410 seviyesine kadar geriledi. Teknik manada 396, devamında ise 362 seviyeleri radar menzilinde görülüyor (bakınız grafik).

Vaka sayıları ABD ve Avrupa'da gözle görülür bir şekilde azalırken, Güney Afrika mutant virüsüne karşı AstraZeneca aşısının pek de etkili olmadığı açıklandı. Öte yandan, KKTC’de günlük vaka sayılarının tüm zamanların zirvesine ulaşması ile Bakanlar Kurulu kararı ile ülke 1 hafta süre ile tamamen kapatıldı.

Asya borsalarının haftayı iyimser bir tonla karşıladıklarını görüyoruz. Endeksler %1 civarında artıda işlem görüyor. ABD borsalarının vadeli endeksleri de, Asya borsalarına %0,5 civarında yükselişle eşlik ediyor. Veri akışı ise bugün sakin görünüyor.





Ø CDS



Türkiye’nin yabancı nezdinde risklerini gösteren 5 yıl vadeli CDS risk primi 1 yıl aradan sonra 300 baz puanın altına geriledi. Riskin azalması, Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini düşürerek kur üzerinde de baskının azalmasına neden oluyor.











Ø Türk Lirası Sepet Kur



½ USD/TRY ve ½ EUR/TRY’den oluşan TL’nin sepet bazında değeri uzun bir süredir dile getirdiğimiz 7,65 seviyelerine doğru ilerliyor. Teknik manada, 7,65 seviyesi oldukça güçlü görünen bir seviye. 7,65 sepet değerinde, EUR/USD paritesinin farklı değerlerine göre EUR/TRY ve USD/TRY kurlarının nerelere tekabül edeceğini grafikten görebilirsiniz.







Ø Gram Altın



Sene başı kaleme aldığımız raporumuzda, ons altına da, gram altına da mesafeli davranacağımız belirtmiştik. Özellikle, Kasım ayından itibaren ekonomi takımının değişmesi ile değer kazanmaya başlayan Türk Lirası bir tarafta, ons altının küresel piyasalarda değer kaybı ise diğer tarafta birleşince, altının TL bazında gram fiyatı 410 seviyesine kadar geriledi. Teknik manada 396 devamında ise 362 seviyeleri radar menzilinde görülüyor.











Ø Bitcoin



Bitcoin ile ilgili geçen hafta çalıştığımız grafiklerde, 42bin zirve seviyesinin bir kez daha test edilebileceğini, akabinde ise 35bin dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme ile teknik analizde sıklıkla rastlanan ve yükseliş yönünde ciddi sinyaller üreten Fincan ve Kulp formasyonun teyit edileceğini ve nihayetinde 55bin dolar hedefi ile yeni bir yükseliş dalgasının başlayacağını kaleme almıştık.



Nitekim, haftasonu, Bitcoin 42bin dolar seviyesini bir kez daha test etmiş (fincan turuncu), akabinde de geri çekilerek formasyonun kulp bacağını (mavi) oluşturmaya çabası içinde olduğunu görüyoruz.



Eğer oyun planımız tutarsa, 55 bin dolar hedefi için 35-36 bin seviyelerini alım; 34 bin seviyesinin (yeşil yükseliş trend çizgisinin) altını ise zarar kes olarak kabul edeceğiz.









Ø Gümüş



Bu yılın flaş yatırım aracı olarak gördüğümüz gümüş, geride bıraktığımız hafta 30,03 seviyesini test etmesi ardından, tıpkı Bitcoin misali Fincan ve Kulp formasyonu oluşturmaya doğru ilerlediğini düşünüyoruz. Böyle bir formasyonun kulp bacağının (mavi alan) 25-26 dolar sevilerinde tamamlanması ardından yukarıda 38 doların ilk hedef olarak test edilmesini bekliyoruz.



Eğer oyun planımız tutmazsa, 24,50 dolar seviyesinin (yeşil yükseliş trend çizgisinin) altını zarar kes olarak kabul edeceğiz.











Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department