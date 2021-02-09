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9 Şubat 2021 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,842 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 9 Şubat’ta gram altın 420 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021...9 Şubat 2021 güncel altın fiyatları...

09 Şubat 2021 Salı 10:34
9 Şubat 2021 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 420,8 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 416,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 420,8 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 688 lira, Cumhuriyet altını da 2.811 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.842 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 420 lira 60 kuruşken satışı ise 420 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 683 lira satış fiyatı 688 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Şubat güncel altın fiyatları…

Ons

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Alış: 1.842,31 dolar

Satış: 1.842,50 dolar

Gram

Alış: 420,60 lira

Satış: 420,80 lira

Çeyrek

Alış: 683,57 lira

Satış: 688,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.776,00 lira

Satış: 2.811,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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