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8 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,886 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 8 Ocak’ta gram altın 446 liradan satılıyor.

08 Ocak 2021 Cuma 12:15
8 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 446,3 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 452 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 446,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını da 2.987 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 1.886 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de başkanlık seçiminin, Kongre'de dün yapılan tescil ile resmen Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından piyasalarda artan risk iştahı ve yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin, altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. 

Bugün, yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 446 lira 10 kuruşken satışı ise 446 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 725 lira satış fiyatı 730 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 8 Ocak güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.886,31 dolar

Satış: 1.886,50 dolar

Gram

Alış: 446,10 lira

Satış: 446,30 lira

Çeyrek

Alış: 725,57 lira

Satış: 730,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.954,00 lira

Satış: 2.987,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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